Bihar Election: जन सुराज ने दरभंगा शहर, ग्रामीण और केवटी से उतारे प्रत्याशी; चेक करें कैंडिडेट प्रोफाइल

जागरण संवाददाता, दरभंगा। प्रशांत किशोर की जन सुराज पार्टी ने दरभंगा जिले के तीन विधानसभा क्षेत्रों से प्रत्याशियों की घोषणा की है। दरभंगा शहर से आरके मिश्रा, दरभंगा ग्रामीण से शोएब अहमद खान एवं केवटी से बिल्टू सहनी प्रत्याशी बनाए गए हैं। इसके साथ ही पार्टी ने तीनों प्रत्याशियों का प्रोफाइल भी जारी किया है।

दरभंगा शहर के प्रत्याशी राकेश कुमार मिश्रा 1986 बैच के आइपीएस रहे हैं। आइआइटी-बीएचयू से सिविल इंजीनियरिंग में बीटेक की डिग्री ली है। भारतीय पुलिस में 30 से अधिक वर्षों तक सेवा दी है। होम गार्ड्स एवं फायर सर्विसेज, बिहार के डीजी रहे हैं। आईटीबीपी, सीआईएसएफ और बीएसएफ में एडीजी के रूप में कार्यरत रहे।

सीबीआई और सीआरपीएफ में कार्य करते हुए राष्ट्रीय सुरक्षा एवं नक्सल विरोधी अभियानों में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। 2003 में पुलिस मेडल और 2009 में राष्ट्रपति पुलिस मेडल से सम्मानित हुए। आरके मिशन स्कूल और एसएस गुरुकुल के माध्यम से शिक्षा और मेंटरशिप के क्षेत्र में सक्रिय योगदान दिया है।

दरभंगा ग्रामीण के प्रत्याशी शोएब अहमद खान दरभंगा जिले में पांच दिल्ली पब्लिक स्कूल के स्वामी हैं। बिहार राज्य प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन के सचिव हैं। बिहार सरकार द्वारा बिजनेस अवार्ड से सम्मानित हैं। टाउनशिप निर्माण के व्यवसाय का संचालन करते हैं। उनके द्वारा गठित वाजिब अधिकार पार्टी ने 2019 के समस्तीपुर लोकसभा चुनाव में उम्मीदवार विद्यानंद राम को समर्थन दिया था, जिन्हें 30,000 वोट प्राप्त हुए थे।

केवटी के प्रत्याशी बिल्टू सहनी स्नातकोत्तर और पेशे से अधिवक्ता हैं। लगभग 20 वर्षों से सक्रिय राजनीति एवं सामाजिक कार्यों में योगदान देते रहे हैं। समाज सेवा, जनसंपर्क, न्यायिक ज्ञान एवं क्षेत्रीय विकास कार्यों में सक्रिय भागीदारी रही है। दार्जलिंग पब्लिक स्कूल के निदेशक हैं।