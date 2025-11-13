Jale Vidhan Sabha Chunav Result : जाले सीट पर बीजेपी और कांग्रेस में कांटे की टक्कर, कौन मारेगा बाजी?
Jale Election Result: जाले विधानसभा सीट पर इस बार बीजेपी के जिवेश कुमार और कांग्रेस के ऋषि मिश्रा के बीच सीधा मुकाबला है। दोनों नेताओं ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है और मतदाता भी हर पल के रुख पर नजर गड़ाए हुए हैं। पिछली बार जीत चुके जिवेश कुमार अपनी बढ़त बरकरार रखना चाहते हैं, वहीं ऋषि मिश्रा मतदाताओं के बीच नया भरोसा जगाने में जुटे हैं। अब देखना यह है कि क्या बीजेपी फिर दोहराएगी जीत या कांग्रेस रचेगी नया इतिहास।
डिजिटल डेस्क, दरभंगा। (Jale Vidhan Sabha Election Result 2025) दरभंगा जिले की जाले विधानसभा सीट पर इस बार का मुकाबला बेहद रोमांचक है। कुल 10 प्रत्याशी चुनावी मैदान में हैं, लेकिन असली जंग बीजेपी और कांग्रेस के बीच मानी जा रही है।
बीजेपी से जिवेश कुमार मैदान में हैं, जिन्होंने पिछली बार जीत दर्ज की थी, जबकि कांग्रेस से ऋषि मिश्रा मजबूत चुनौती पेश कर रहे हैं। जिवेश कुमार अपनी जीत की परंपरा कायम रखने की कोशिश में हैं। मतगणना के दौरान हर राउंड में समीकरण बदलने की पूरी संभावना है कहीं पिछड़ने वाला आगे निकल सकता है तो कहीं बढ़त पलक झपकते ही पलट सकती है।
यहां हर राउंड का मिलेगा अपडेट
(Bihar Vidhan Sabha Chunav Result 2025) हम आपको हर राउंड का लाइव अपडेट देंगे कौन आगे है, कौन पीछे, किसकी बढ़त कितनी है, सब कुछ पल-पल की जानकारी के साथ। जाले का यह चुनावी संग्राम इस बार बेहद दिलचस्प मोड़ पर है। अब देखना होगा कि क्या बीजेपी एक बार फिर जीत का परचम लहराएगी या कांग्रेस सत्ता की जंग में नया इतिहास लिखेगी।
87 जाले विधानसभा के प्रत्याशी
- ऋषि मिश्रा- भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस
- जिवेश कुमार- भारतीय जनता पार्टी
- रोहित कुमार- बहुजन समाज पार्टी
- फैसल रहमान- आल इंडिया मजलिस-ए- इतेहादूल मुसलिमीन
- मुमताज अली- जन मिथिला विकास पार्टी
- रंजीत शर्मा- जन सुराज पार्टी
- सैयद मो.महताब- द प्लुश्रल्स पार्टी
- मशकुर अहमद उस्मानी- निर्दलीय
- मोहम्मद प्यारे- निर्दलीय
- राजीव ठाकुर- निर्दलीय
