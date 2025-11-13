Jale Vidhan Sabha Chunav Result : जाले सीट पर बीजेपी और कांग्रेस में कांटे की टक्कर, कौन मारेगा बाजी?

Jale Election Result: जाले विधानसभा सीट पर इस बार बीजेपी के जिवेश कुमार और कांग्रेस के ऋषि मिश्रा के बीच सीधा मुकाबला है। दोनों नेताओं ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है और मतदाता भी हर पल के रुख पर नजर गड़ाए हुए हैं। पिछली बार जीत चुके जिवेश कुमार अपनी बढ़त बरकरार रखना चाहते हैं, वहीं ऋषि मिश्रा मतदाताओं के बीच नया भरोसा जगाने में जुटे हैं। अब देखना यह है कि क्या बीजेपी फिर दोहराएगी जीत या कांग्रेस रचेगी नया इतिहास।

जाले विधानसभा में जिवेश कुमार व ऋषि मिश्रा में रोमांचक मुकाबले की उम्मीद।