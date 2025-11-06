Jale vidhan sabha chunav 2025 voting: पांच बजे तक 51.95 प्रतिशत मतदान
Bihar election voting 2025: दरभंगा जिले की जाले सीट पर 2025 के चुनाव में भाजपा की प्रतिष्ठा दांव पर है, जहाँ कांग्रेस उसे कड़ी टक्कर दे रही है। शाम पांच बजे तक 51.95 प्रतिशत मतदान हुआ। सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए थे। मंत्री जीवेश कुमार के सामने कांग्रेस के ऋषि मिश्रा मैदान में हैं। 2020 में कांग्रेस ने मसकूर उस्मानी को उतारा था, पर इस बार उम्मीदवार बदल दिया गया है।
डिजिटल डेस्क, दरभंगा। Jale Election 2025 voting / Bihar election 2025 phase 1 voting: दरभंगा की जाले सीट पर भाजपा की प्रतिष्ठा दांव पर है। यहां कांग्रेस कड़ी टक्कर दे रही है।
इस सीट पर गुरुवार की शाम पांच बजे तक 51.95 प्रतिशत मतदान हुआ था। सुबह से ही वोटर लाइन में लग गए थे। इसके लिए कड़ी सुरक्षा व्यवस्था की गई थी।
जाले सीट पर मंत्री जीवेश कुमार के सामने कांग्रेस के ऋषि मिश्रा हैं। बिहार विधानसभा चुनाव 2020 में कांग्रेस ने मसकूर उस्मानी को चुनाव मैदान में उतारा था। इस बार उम्मीदवार में बदलाव किया है।
