Jale vidhan sabha chunav 2025 voting: पांच बजे तक 51.95 प्रतिशत मतदान

डिजिटल डेस्क, दरभंगा। Jale Election 2025 voting / Bihar election 2025 phase 1 voting: दरभंगा की जाले सीट पर भाजपा की प्रतिष्ठा दांव पर है। यहां कांग्रेस कड़ी टक्कर दे रही है।

इस सीट पर गुरुवार की शाम पांच बजे तक 51.95 प्रतिशत मतदान हुआ था। सुबह से ही वोटर लाइन में लग गए थे। इसके लिए कड़ी सुरक्षा व्यवस्था की गई थी।

जाले सीट पर मंत्री जीवेश कुमार के सामने कांग्रेस के ऋषि मिश्रा हैं। बिहार विधानसभा चुनाव 2020 में कांग्रेस ने मसकूर उस्मानी को चुनाव मैदान में उतारा था। इस बार उम्मीदवार में बदलाव किया है।