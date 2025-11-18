Bihar News : इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनने की राह पर दरभंगा, मिथिला से अब दुनिया होगी करीब
दरभंगा एयरपोर्ट को बिहार का पहला अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा बनाने की तैयारी है। रनवे की लंबाई 2473 मीटर से बढ़ाकर 3657 मीटर की जाएगी, जिसके लिए 90 एकड़ जमीन का अधिग्रहण किया जा रहा है। हवाई अड्डे के पास एक लाजिस्टिक पार्क भी बनेगा, जिससे व्यापार और रोजगार को बढ़ावा मिलेगा। अन्य विकास कार्यों में टर्मिनल भवन का लोकार्पण और नाइट लैंडिंग सिस्टम की स्थापना शामिल है।
संवाद सहयोगी, दरभंगा। दरभंगा एयरपोर्ट को बिहार का पहला पूर्ण अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा बनाने की पहल की जा रही है। दरभंगा एयरपोर्ट के रनवे की लंबाई को 2473 मीटर से बढ़ाकर 3657 मीटर किया जा रहा है जिसके लिए 244.60 करोड़ की लागत से लगभग 90 एकड़ जमीन के अधिग्रहण की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है।
सांसद सह दरभंगा एयरपोर्ट सलाहकार समिति के चेयरमैन डा. गोपालजी ठाकुर ने यह जानकारी दी। बताया कि अंतरराष्ट्रीय स्तर पर व्यापार को सुगम बनाने के लिए हवाई अड्डे के पास लाजिस्टिक पार्क के निर्माण होगा। लाजिस्टिक पार्क के बन जाने से राष्ट्रीय एवं अंतरराष्ट्रीय स्तर पर व्यापार का रास्ता सुगम हो जाएगा, यह क्षेत्र के लिए रोजगार सृजन का बड़ा माध्यम बनेगा।
लाजिस्टिक पार्क के अंदर व्यापार से संबंधित माल भंडारण, वितरण आदि की व्यवस्था आसानी से हो सकेगी। श्रमिक आवास, कस्टम क्लियरेंस, मूल्यवर्धित सेवा के उपलब्ध होने से लागत और समय की बचत होगी।
दरभंगा एयरपोर्ट पर 2.4 एकड़ में 36 करोड़ की लागत से बने टर्मिनल भवन का लोकार्पण तथा कई अन्य परियोजनाओं के शिलान्यास एवं 89.75 एकड़ जमीन में 912 करोड़ रुपये की लागत से निर्माणाधीन नए टर्मिनल भवन निर्माण कार्यों की समीक्षा किए जाने का आग्रह नागर विमानन मंत्री राममोहन नायडू से आग्रह किया था, लेकिन विधानसभा चुनाव के निमित्त आदर्श चुनाव आचार संहिता के कारण उस समय नहीं हो पाया था।
बताया कि इस एयरपोर्ट पर नाइट लैंडिंग सिस्टम के लिए भारतीय एयरफोर्स विभाग से एमएएफआई टू योजना के तहत अनापत्ति प्रमाण पत्र, कैट टू की औपचारिकताओं को पूरा किए जाने के लिए रक्षा मंत्रालय से शीघ्र पहल किए जाने के साथ एनएच से एयरपोर्ट के भीतर जाने के लिए फुटब्रिज, एलिवेटेड सड़क, सर्विस रोड, केंद्रीय सुरक्षा बल की तैनाती, केंद्रीय बलों के अधिकारियों एवं कर्मियों के लिए प्रशासनिक भवन तथा आवास , पानी टंकी, बैंक, पोस्ट आफिस की औपचारिकताओं को पूरा किए जाने की पहल की जा रही है जिसका ठोस परिणाम धरातल पर शीघ्र दिखेगा।
