Bihar News : इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनने की राह पर दरभंगा, मिथिला से अब दुनिया होगी करीब

संवाद सहयोगी, दरभंगा। दरभंगा एयरपोर्ट को बिहार का पहला पूर्ण अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा बनाने की पहल की जा रही है। दरभंगा एयरपोर्ट के रनवे की लंबाई को 2473 मीटर से बढ़ाकर 3657 मीटर किया जा रहा है जिसके लिए 244.60 करोड़ की लागत से लगभग 90 एकड़ जमीन के अधिग्रहण की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

सांसद सह दरभंगा एयरपोर्ट सलाहकार समिति के चेयरमैन डा. गोपालजी ठाकुर ने यह जानकारी दी। बताया कि अंतरराष्ट्रीय स्तर पर व्यापार को सुगम बनाने के लिए हवाई अड्डे के पास लाजिस्टिक पार्क के निर्माण होगा। लाजिस्टिक पार्क के बन जाने से राष्ट्रीय एवं अंतरराष्ट्रीय स्तर पर व्यापार का रास्ता सुगम हो जाएगा, यह क्षेत्र के लिए रोजगार सृजन का बड़ा माध्यम बनेगा।

लाजिस्टिक पार्क के अंदर व्यापार से संबंधित माल भंडारण, वितरण आदि की व्यवस्था आसानी से हो सकेगी। श्रमिक आवास, कस्टम क्लियरेंस, मूल्यवर्धित सेवा के उपलब्ध होने से लागत और समय की बचत होगी। दरभंगा एयरपोर्ट पर 2.4 एकड़ में 36 करोड़ की लागत से बने टर्मिनल भवन का लोकार्पण तथा कई अन्य परियोजनाओं के शिलान्यास एवं 89.75 एकड़ जमीन में 912 करोड़ रुपये की लागत से निर्माणाधीन नए टर्मिनल भवन निर्माण कार्यों की समीक्षा किए जाने का आग्रह नागर विमानन मंत्री राममोहन नायडू से आग्रह किया था, लेकिन विधानसभा चुनाव के निमित्त आदर्श चुनाव आचार संहिता के कारण उस समय नहीं हो पाया था।