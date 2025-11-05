Language
    Darbhanga News : देरी से पहुंची मुंबई और हैदराबाद से आनेवाली इंडिगो की फ्लाइट

    By Mrityunjay Bhardwaj Edited By: Dharmendra Singh
    Updated: Wed, 05 Nov 2025 06:57 PM (IST)

    दरभंगा एयरपोर्ट पर मुंबई और हैदराबाद से आने वाली इंडिगो की फ्लाइटें लगातार दूसरे दिन देरी से पहुंचीं, जिससे यात्रियों को इंतजार करना पड़ा। बुधवार को कुल 18 विमानों का आवागमन हुआ। अकासा और स्पाइसजेट की उड़ानें समय से पहले पहुंचीं, जबकि इंडिगो की कुछ उड़ानें विलंबित हुईं, जिससे यात्रियों को परेशानी का सामना करना पड़ा।

    यह तस्वीर जागरण आर्काइव से ली गई है।

    संवाद सहयोगी, दरभंगा। मुंबई और हैदराबाद से आने वाली इंडिगो की फ्लाइट दूसरे दिन भी विलंब से पहुंची। इससे यात्रियों को एयरपोर्ट पर फ्लाइट का इंतजार करना पड़ा।

    दरभंगा एयरपोर्ट से बुधवार को 18 विमानों का आवागमन हुआ। जानकारी के अनुसार, दिल्ली से दरभंगा आनेवाली अकासा की फ्लाइट क्यूपी 1405 निर्धारित समय 10:50 से 15 मिनट पहले पहुंच गई। मुंबई से आनेवाली स्पाइसजेट की फ्लाइट एसजी 334 निर्धारित समय 12 बजे से 10 मिनट पहले पहुंच गई।

    कोलकाता से दरभंगा आनेवाली इंडिगो की फ्लाइट समय से पहले पहुंची

    कोलकाता से दरभंगा आनेवाली इंडिगो की फ्लाइट 6ई7234 निर्धारित समय 12:20 से 10 मिनट पहले पहुंच गई। मुंबई से दरभंगा आनेवाली इंडिगो की फ्लाइट 6ई628 निर्धारित समय 12:45 से 57 मिनट विलंब से 1:42 में पहुंची। मुंबई से दरभंगा आनेवाली अकासा की फ्लाइट क्यूपी 1529 निर्धारित समय 1:20 से पांच मिनट पहले पहुंच गई। हैदराबाद से दरभंगा आनेवाली इंडिगो की फ्लाइट 6ई537 निर्धारित समय 2:05 से 54 मिनट विलंब से 2:01 में पहुंची।

    दिल्ली से दरभंगा आनेवाली स्पाइसजेट की पहली फ्लाइट एसजी 751 निर्धारित समय 2:20 से तीन मिनट पहले पहुंच गई। दिल्ली से दरभंगा आनेवाली इंडिगो की फ्लाइट 6ई360 निर्धारित समय 3:10 में पहुंच गई। दिल्ली से दरभंगा आनेवाली स्पाइसजेट की दूसरी फ्लाइट एसजी 495 निर्धारित समय 3:50 से आठ मिनट पहले पहुंच गई।

