Darbhanga Latest News: इंडिगो की उड़ान आखिर क्यों रद? एयर क्रू रोस्टिंग या लापरवाही?

संवाद सहयोगी, दरभंगा । एयर क्रू रोस्टिंग का प्रभाव शुक्रवार को दूसरे दिन यानी शुक्रवार को दरभंगा एयरपोर्ट से उड़ान सेवा पर रहा। इस वजह से दिल्ली, मुंबई और हैदराबाद से उड़ान भरकर दरभंगा आनेवाली इंडिगो की तीन जोड़ी उड़ान रद करना पड़ा।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

वहीं एक जोड़ी एक जोड़ी दिल्ली और दरभंगा के बीच आने व जाने वाली अकाशा की उड़ान रद की गई। इसकी सूचना विमान कंपनी ने यात्रियों को पहले दे दी थी। जबकि इंडिगो की ओर से फ्लाइट रद्द होने की घोषणा यात्रियों के बीच पहले से नहीं की गई थी।

इससे दिल्ली, मुंबई और हैदराबाद की फ्लाइट पकड़कर यात्रा पर रवाना होनेवाले सभी यात्री अपने तय समय में एयरपोर्ट पहुंच चुके थे। उन्हें एयरलाइन कंपनी के पदाधिकारियों की ओर यात्रियों के बीच बार बार समय बदलकर रोका गया। दो बजे बाद अंततः उड़ान रद किए जाने की घोषणा यात्रियों के बीच करना पर गया। इसके बाद यात्रियों में हड़कंप मच गया। नाराज सभी यात्री एयरपोर्ट के अंदर इंडिगो एयरलाइन के काउंटर के नजदीक पहुंच कर करीब एक घंटा तक हंगामा किया। इसके बाद इंडिगो के प्रतिनिधियों पर जमकर आक्रोश जाहिर किया।

चार बजे के बाद सभी टिकट को रि-शेड्यूल कराकर वापस घर लौटता गया। इस बाबत एयरपोर्ट निदेशक दिलीप कुमार ने बताया कि एयर क्रू रोस्टिंग के तकनीकी खामी की वजह उड़ान को रद किया गया। आक्रोशित यात्रियों को समझा बुझाकर भेजा गया है।

बता दें कि एयर क्रू रोस्टिंग की नई प्रणाली का असर दरभंगा एयरपोर्ट की उड़ान सेवा पर पड़ा है। इसका प्रभाव गुरुवार को दिल्ली से उड़ान भरकर कर 3:10 में दरभंगा एयरपोर्ट पर लैंड करने वाली इंडिगो की फ्लाइट अचानक रद कर दी गई। इसकी सूचना विमानन कंपनी ने यात्रियों को विलंब से दी। तब तक बड़ी संख्या में यात्री एयरपोर्ट पहुंच चुके थे।

जब यात्री एयरपोर्ट के अंदर प्रवेश लिए, तब उन्हें इंडिगो के प्रतिनिधियों द्वारा रद होने की जानकारी प्राप्त हुई। इसके बाद अधिकांश यात्री नाराजगी जाहिर करते हुए टिकट को दूसरी तिथि में रिशेड्यूल कराकर वापस लौट गए। जबकि कुछ यात्री आनन-फानन में कनेक्टिंग फ्लाइट का सहारा लेकर यात्रा पर रवाना हुए।