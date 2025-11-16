कोलकाता से दरभंगा एयरपोर्ट आनेवाली इंडिगो की फ्लाइट विलंब से पहुंची, दिल्ली वाली पहले पहुंची
दरभंगा एयरपोर्ट पर रविवार को 18 विमानों का आवागमन हुआ। कोलकाता से आने वाली इंडिगो की फ्लाइट देरी से पहुंची, जबकि दिल्ली से आने वाली अकाशा की फ्लाइट समय से पहले पहुंच गई। मुंबई से दरभंगा आने वाली स्पाइसजेट की फ्लाइट भी समय से पहले पहुंची। अन्य विमानों का आवागमन भी सामान्य रूप से जारी रहा।
संवाद सहयोगी, दरभंगा । दरभंगा एयरपोर्ट से रविवार को 18 विमानों का आवागमन हुआ। प्राप्त जानकारी के मुताबिक कोलकाता से आनेवाली इंडिगो की फ्लाइट आधा घंटा से अधिक विलंब से पहुंची। दिल्ली से दरभंगा आनेवाली अकाशा की फ्लाइट क्यूपी 1405 निर्धारित समय 10:50 बजे से बीस मिनट पहले पहुंच गई।
मुंबई से दरभंगा आनेवाली स्पाइसजेट की फ्लाइट एसजी 334 निर्धारित समय 12:00 बजे से 23 मिनट पहले पहुंची। कोलकाता से दरभंगा आनेवाली इंडिगो की फ्लाइट 6ई7234 निर्धारित समय 12:20 बजे से 38 मिनट विलंब से 12:58 में पहुंची।
मुंबई से दरभंगा आनेवाली इंडिगो की फ्लाइट 6ई535 निर्धारित समय 12:45 से नौ मिनट विलम्ब से 12:54 में पहुंची। मुंबई से दरभंगा आनेवाली अकाशा की फ्लाइट क्यूपी 1529 निर्धारित समय 1:20 से तीन मिनट पहले पहुंच गई।
हैदराबाद से दरभंगा आनेवाली इंडिगो की फ्लाइट 6ई537 निर्धारित समय 2:05 से 16 मिनट विलंब से 2:21 में पहुंची। दिल्ली से दरभंगा आनेवाली स्पाइसजेट की पहली फ्लाइट एसजी 751 निर्धारित समय 2:20 से 11 मिनट पहले पहुंच गई।
बता दें कि बीते शनिवार को दिल्ली से आने वाली अकासा की फ्लाइट क्यूपी 1405 शेड्यूल में रद रही। फ्लाइट रद होने की सूचना विमानन कंपनी ने यात्रियों को पहले दे दी थी। जिससे यात्रियों को परेशानी से राहत मिली। दरभंगा एयरपोर्ट से शनिवार को 12 विमानों का आवागमन हुआ।
जानकारी के अनुसार, मुंबई से दरभंगा आनेवाली स्पाइसजेट की फ्लाइट एसजी 334 निर्धारित समय 12 बजे से 28 मिनट विलंब से 12:28 में पहुंची। मुंबई से दरभंगा आनेवाली अकासा की फ्लाइट क्यूपी 1529 निर्धारित समय 1:20 से पांच मिनट पहले पहुंच गई।
हैदराबाद से दरभंगा आनेवाली इंडिगो की फ्लाइट 6ई537 निर्धारित समय 2:05 से 26 मिनट विलंब से 2:31 में पहुंची। दिल्ली से दरभंगा आनेवाली स्पाइसजेट की पहली फ्लाइट एसजी 751 निर्धारित समय 2:20 से 14 मिनट पहले पहुंच गई। दिल्ली से दरभंगा आनेवाली इंडिगो की फ्लाइट 6ई360 निर्धारित समय 3:10 से आठ मिनट पहले पहुंच गई। दिल्ली से दरभंगा आनेवाली स्पाइसजेट की दूसरी फ्लाइट एसजी 495 निर्धारित समय 3:50 से 10 मिनट पहले पहुंच गई
