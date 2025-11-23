बिहार को एक और रेलवे लाइन, लहेरियासराय से सहरसा तक बिछाई जाएगी 95 किमी नई लाइन

जागरण संवाददाता, दरभंगा। Indian Railways: भारतीय रेल की ओर से बिहार के विकास के लिए लगातार कार्य किए जा रहे हैं। मिथिलांचल में हाल के दिनों में बहुत काम हुआ है। इसी क्रम में अब दरभंगा के लहेरियासराय से लेकर सहरसा तक नई लाइन बिछाई जाएगी।



रेलवे मंत्रालय ने लहेरियासराय से सहरसा तक लगभग 95 किलोमीटर नई रेल लाइन की मंजूरी की सभी औपचारिकताओं को पूरा कर लिया है। इसकी आधिकारिक घोषणा शीघ्र ही की जाएगी।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

दरभंगा के सांसद सह रेलवे स्टैंडिंग कमेटी के सदस्य डा. गोपालजी ठाकुर ने इस संबंध में विस्तार से जानकारी देते हुए कहा कि 2376 करोड़ की लागत से 95 किलोमीटर लहेरियासराय तक बनने वाले नई रेल लाइन में कोसी नदी पर एक हाई लेबल पुल के साथ साथ 14 बड़े पुल,41 छोटे पुल तथा 72 अंडरपास बनेंगे।

10 स्टेशन बनाए जाएंगे जिसकी कुल लंबाई में 70 किलोमीटर दरभंगा संसदीय क्षेत्र का हिस्सा हैं जबकि 25 किलोमीटर नई रेल लाइन सुपौल और मधेपुरा संसदीय क्षेत्र में बनेगा।

सांसद डा. ठाकुर ने लहेरियासराय से सहरसा प्रस्तावित नई रेल लाइन की महत्ता पर चर्चा करते हुए कहा कि यह नई रेल लाइन दरभंगा, बहादुरपुर, हायाघाट, बेनीपुर, अलीनगर, गौड़ाबौराम एवं कुशेश्वरस्थान विधानसभा क्षेत्र के लोगों के लिए वरदान साबित होगा।