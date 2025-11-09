हवाई सफर से पहले ‘वसूली की उड़ान’, दरभंगा एयरपोर्ट के पास उगाही का खेल

संवाद सहयोगी, दरभंगा। दरभंगा एयरपोर्ट के प्रवेश द्वार के बाहर नो पार्किंग जोन में वाहन से फ्लाइट पकड़ने वाले पहुंचने वाले यात्रियों और स्वजन से अवैध वसूली चल रही है। यह वसूली सदर अंचल प्रशासन की देखरेख में जारी है। जब कोई स्वजन एयरपोर्ट पर यात्री को लेकर फ्लाइट पकड़ाने के लिए वाहन को रोकते हैं।

वहां वाहन पार्किंग करें अथवा नहीं करें, लेकिन उससे पार्किंग की राशि लेकर ही जाने दिया जाता है। दरभंगा एयरपोर्ट पर यह स्थिति लंबे समय से कायम है। किंतु इस ओर किसी का ध्यान नहीं जाता है। इस वजह से दरभंगा एयरपोर्ट के पार्किंग एरिया में बस स्टैंड की तरह दबंगई हो रही है।

भले ही निविदा किसी ने प्राप्त कर लिया हो, मगर उसका संचालन दबंग ही करते हैं। जब कोई इसका विरोध करना चाहे तो उसके साथ मारपीट तक की नौबत आ जाती है। जिससे दरभंगा एयरपोर्ट से हवाई सफर करने वाले यात्रियों के बीच खराब संदेश जाता है।

पूरे दिन सड़क से लेकर नो पार्किंग जोन में आधा दर्जन लोग घूम-घूम कर एयरपोर्ट पर आनेवाले यात्रियों के स्वजन से जबरन पार्किंग शुल्क की वसूली करते हैं। पूछताछ करने पर वसूली करने वाले लोग सदर सीओ की ओर से उपलब्ध कराए गए परिचय पत्र और रसीद की प्रति दिखाते हैं।

निविदा की अवधि मार्च महीने में हो गई समाप्त दरभंगा एयरपोर्ट पर वाहन पार्किंग के लिए प्रकाशित निविदा की अवधि मार्च महीने में समाप्त हो गई है। इसके बाद से वाहन के ठहराव के लिए बनाए गए पार्किंग की निविदा नहीं की गई है। तब से यह पार्किंग सदर अंचल की देखरेख में संचालित है।

पार्किंग वाले जगह पर झोपड़ी नुमा कार्यालय बनाकर उसमें दो कुर्सी और एक टेबल रखकर स्थानीय दबंगों को यह जिम्मा सौंप रखा है। वे लोग पार्किंग या उसके आस-पास में मनमाने तरीके से कार्य को चला रहे हैं। पूरे दिन में एक बार शाम के वक्त सदर सीओ खुद या उनके कर्मी चार पहिया वाहन से पहुंचते हैं।

पूरे दिन की राशि वसूली करने वालों में बांटकर शेष को लेकर निकल जाते हैं। ज्यादा फ्लाइटों का आवागमन होने पर दिन भर में केवल नो पार्किंग जोन एरिया से 10 से 15 हजार की वसूली हो जाती है। पार्किंग के लिए चार पहिया से 40 और तीन पहिया से 30 रुपये लिए जाते हैं।

नो पार्किंग में गाड़ियां खड़ी होने से सड़क पर लगती जाम एयरपोर्ट के बाहर नो पार्किंग में वाहनों को अधिक समय तक खड़ा रखने से दरभंगा जयनगर मुख्य सड़क पर जाम की समस्या उत्पन्न हो जाती है। जबकि पार्किंग वाली जगह खाली पड़ी रह जाती है। इस दौरान फ्लाइट से उतरकर जब यात्री एयरपोर्ट से बाहर निकलते हैं तो उन्हें अपनी गाड़ियों के पास पहुंचने में काफी परेशानी झेलनी पड़ती है। यातायात थाने की पुलिस दबंगों के सामने मूकदर्शक रहती है।