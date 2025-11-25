Language
    Darbhanga News : इग्नू के 15 परीक्षा केंद्रों पर एक दिसंबर से किसकी होगी परीक्षा? सवालों ने बढ़ाई उत्सुकता

    By Prince Kumar Edited By: Dharmendra Singh
    Updated: Tue, 25 Nov 2025 06:24 PM (IST)

    इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय (इग्नू) की सत्रांत परीक्षाएं एक दिसंबर से शुरू होंगी, जो 14 जनवरी तक चलेंगी। दरभंगा क्षेत्रीय केंद्र के अंतर्गत 15 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं, जिनमें 2,04,292 परीक्षार्थी शामिल होंगे। छात्रों को वेबसाइट से प्रवेश पत्र डाउनलोड करने और परीक्षा केंद्र पर 30 मिनट पहले पहुंचने का निर्देश दिया गया है। परीक्षा में इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों की अनुमति नहीं है।

    इस खबर में प्रतीकात्मक तस्वीर लगाई गई है। 

    जागरण संवाददाता, दरभंगा । इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय की दिसंबर की सत्रांत परीक्षा एक दिसंबर से आरंभ होगी, जो 14 जनवरी को समाप्त होगी। इग्नू क्षेत्रीय केंद्र दरभंगा के अंतर्गत कुल 15 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं । उनमें से एक परीक्षा केंद्र शहीद खुदीराम बोस केंद्रीय कारागार मुजफ्फरपुर में बनाया गया है।

    क्षेत्रीय केंद्र दरभंगा के अंतर्गत कुल 2,04,292 परीक्षार्थी इस परीक्षा में सम्मिलित होंगे। सभी परीक्षार्थियों का हाल टिकट जारी कर दिया गया है। परीक्षार्थी विश्वविद्यालय की वेबसाइट से हाल टिकट डाउनलोड कर परीक्षा में सम्मिलित हो सकते हैं। प्रथम सत्र की परीक्षा प्रातः 10 बजे से दोपहर एक बजे तक तथा द्वितीय सत्र की परीक्षा दो बजे से शाम पांच तक होगी।

    उक्त जानकारी देते हुए इग्नू क्षेत्रीय केंद्र दरभंगा के क्षेत्रीय निदेशक डा. संतन कुमार राम ने कहा कि परीक्षार्थियों को यह निर्देश दिया जाता है कि परीक्षा भवन में परीक्षा प्रारंभ होने से 30 मिनट पूर्व इग्नू के परिचय पत्र तथा परीक्षा हाल टिकट के साथ पहुंचे।

    विलंब होने पर प्रवेश नहीं दिया जाएगा। परीक्षा भवन में किसी भी प्रकार का इलेक्ट्रानिक उपकरण यथा मोबाइल फोन, कैलकुलेटर, नोट शीट, किताबें, सादा पेज ले जाने की अनुमति नहीं है। कीमती सामान एवं गहने लेकर परीक्षा भवन में ना आएं।

    इग्नू क्षेत्रीय केंद्र दरभंगा के अंतर्गत आने वाले सभी परीक्षा केंद्र के केंद्राधीक्षकों के साथ आनलाइन मीटिंग कर परीक्षा संबंधी विश्वविद्यालय के नवीनतम दिशा निर्देशों से अवगत करा दिया गया है। शांतिपूर्ण कदाचार रहित परीक्षा संचालन करने के लिए विश्वविद्यालय एवं क्षेत्रीय केंद्र के द्वारा आवश्यकतानुसार पर्यवेक्षकों की नियुक्ति की जा रही है।