Bihar news : इग्नू दरभंगा को मिला देश का ‘सर्वश्रेष्ठ रीजनल सेंटर’ पुरस्कार

जागरण संवाददाता, दरभंगा । इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय क्षेत्रीय केंद्र दरभंगा की ओर से गुरुवार को इग्नू प्रोग्राम अध्ययन केंद्र डा. जाकिर हुसैन टीचर्स ट्रेनिंग कालेज लहेरियासराय पर इग्नू का 40 वां स्थापना दिवस समारोह का आयोजन किया गया।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय के क्षेत्रीय केंद्र दरभंगा को वर्ष 2025 में देशभर के 57 रीजनल सेंटर्स में से ‘ सर्वश्रेष्ठ रीजनल सेंटर ’ के रूप में चुना गया है। यह सम्मान नई दिल्ली में इग्नू के 40 वें स्थापना दिवस कार्यक्रम के दौरान प्रो पीटर स्काट, अध्यक्ष कामनवेल्थ आफ लर्निंग, कनाडा एवं कुलपति प्रो उमा कााजीलाल के द्वारा प्रदान किया गया।

प्रेस विज्ञप्ति जारी कर क्षेत्रीय निदेशक डा. संतन कुमार राम ने कहा कि इग्नू दरभंगा रीजनल सेंटर की स्थापना को 19 वर्ष पूरे हो गए हैं और पहली बार इस केंद्र को राष्ट्रीय स्तर पर यह बड़ा सम्मान मिला है। उन्होंने इसे मिथिला और बिहार के लिए गर्व का क्षण बताया। कहा कि यह पुरस्कार इग्नू दरभंगा को उच्च शिक्षा को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाने और सकल शिक्षा अनुपात बढ़ाने, बेहतर विद्यार्थी सेवा प्रदान करने तथा अकादमिक गुणवत्ता बढ़ाने में महत्वपूर्ण योगदान के लिए मिला है।

केंद्र ने दूरदराज और वंचित वर्गों तक शिक्षा पहुंचाने में अहम भूमिका निभाई है। कहा कि यह सम्मान लोकतांत्रिक कार्यप्रणाली, कठिन श्रम तथा बेहतर टीम वर्क का सुपरिणाम है, जिसके लिए क्षेत्रीय केंद्र के कार्मिक, अध्ययन केंद्रों के सहयोगियों का आभार है।

इस अवसर पर सहायक क्षेत्रीय निदेशक डा. आकाश अवस्थी ने बताया कि दरभंगा में इग्नू के प्रति लोगों का भरोसा लगातार बढ़ रहा है। वर्ष 2023 में जहां 32,225 शिक्षार्थी नामांकित थे, वहीं इस वर्ष यह संख्या बढ़कर 68,949 हो गई है। इग्नू की आनलाइन सुविधाओं ने छात्रों के लिए प्रवेश और अध्ययन को बहुत आसान बना दिया है।

वर्ष 2023 में आनलाइन माध्यम से सिर्फ 43 छात्रों ने प्रवेश लिया था, लेकिन इस साल यह संख्या बढ़कर 500 से अधिक हो गई है। इसी तरह इस वर्ष क्षेत्रीय केंद्र के माध्यम से चार लाख से अधिक असाइनमेंट आनलाइन जमा किए गए, जो छात्रों की सक्रियता और डिजिटल सुविधा की सफलता को दर्शाता है।