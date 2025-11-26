Language
    By Rahul Kumar Gupta Edited By: Rajat Mourya
    Updated: Wed, 26 Nov 2025 09:19 PM (IST)

    एक व्यक्ति द्वारा दूसरी शादी का वीडियो साझा करने के बाद विवाद खड़ा हो गया है, क्योंकि उसकी पहली पत्नी की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई थी। पहली पत्नी की मौत के कारणों की जांच चल रही है, और सोशल मीडिया पर इस घटना को लेकर आक्रोश है। पुलिस मामले की गंभीरता से जांच कर रही है।

    पति ने दूसरी शादी का वीडियो किया शेयर, पहली पत्नी की संदिग्ध स्थिति में मौत

    संवाद सहयोगी, घनश्यामपुर। घनश्यामपुर थाना क्षेत्र के भदौन गांव में मंगलवार देर रात श्रवण मुखिया की पत्नी कंचन कुमारी (27) की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। उसकी शादी छह साल पहले हुई थी। स्वजन ने पति पर दूसरी शादी करने का आरोप लगाया है। घटना के बाद से पति समेत सभी ससुराली घर छोड़कर फरार हैं।

    जानकारी के अनुसार, मंगलवार रात करीब 12 बजे कंचन कुमारी का शव उसके घर में मृत अवस्था में मिला। सूचना मिलते ही अलीनगर थाना क्षेत्र के मिल्की गांव से मायके वाले घटनास्थल पर पहुंचे।

    उन्होंने ससुराल पक्ष पर कंचन की हत्या का आरोप लगाया। भाभी उर्मिला देवी ने बताया कि कंचन के पति श्रवण मुखिया ने चार दिन पहले दूसरी शादी कर उसका वीडियो इंटरनेट मीडिया पर साझा किया था।

    उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि इससे पहले भी ससुराल वालों द्वारा कंचन को मानसिक और शारीरिक रूप से प्रताड़ित किया जा रहा था। इस मामले को लेकर कई बार पंचायत भी हुई थी। मां माया देवी और पिता उपेंद्र मुखिया पंजाब में मजदूरी करते हैं।

    एक अन्य रिश्तेदार सोनिया देवी ने आरोप लगाया कि उन्होंने सुबह से कंचन से बात करवाने के लिए ससुराल वालों को लगातार फोन किया, लेकिन उन्होंने काल नहीं उठाया। रात 12 बजे जब काल उठाया गया, तो कंचन के ससुर ने उसकी मौत की जानकारी दी।

    कंचन की संदिग्ध मौत की सूचना मिलते ही उसके पति श्रवण मुखिया, ससुर अकलू मुखिया, सास और परिवार के अन्य सदस्य घर छोड़कर फरार हो गए।

    घटना की सूचना पर घनश्यामपुर थानाध्यक्ष आलोक कुमार व एफएसएल की टीम भी घटनास्थल पर पहुंची। पुलिस टीम ने मौके पर गहन जांच-पड़ताल की और पंचनामा तैयार कर शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए डीएमसीएच भेज दिया है। थानाध्यक्ष ने बताया कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही मौत के सही कारणों का पता चल पाएगा।