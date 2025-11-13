Hayaghat Vidhan Sabha Chunav Result: JJD और AAP के प्रत्याशी आमने-सामने, किसके सिर सजेगा ताज?

ड‍िजिटल डेस्‍क, हायाघाट। Hayaghat Vidhan Sabha Chunav Result 2025: हायाघाट विधानसभा सीट, दरभंगा जिले के अंतर्गत आती है। इस सीट पर पहले चरण में यानी 06 नवंबर 2025 को वोटिंग हुई थी।

इस सीट पर जनशक्ति जनता दल के जगन्नाथ सिंह और आम आदमी पार्टी के रविंद्र नाथ सिंह के बीच मुकाबला है।

हायाघाट विधानसभा सीट बिहार की 243 विधानसभा सीटों में से एक है। ये समस्तीपुर लोकसभा सीट के अंतर्गत आने वाली विधानसभा सीट है। 1977 में हुए पहले चुनाव में यहां जनता पार्टी के अनिरुद्ध प्रसाद ने चुनाव जीता। 2020 में भाजपा के रामचंद्र प्रसाद सिंह ने इस सीट से चुनाव जीत था।