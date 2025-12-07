Language
    रेल यात्रियों के लिए खुशखबरी, अब दरभंगा से आनंद विहार टर्मिनल के बीच विशेष ट्रेन

    By Vinay Kumar Edited By: Dharmendra Singh
    Updated: Sun, 07 Dec 2025 04:07 PM (IST)

    पूर्व मध्य रेलवे ने यात्रियों के लिए दरभंगा से आनंद विहार टर्मिनल के बीच एक विशेष मेल एक्सप्रेस ट्रेन शुरू की है। यह ट्रेन 8 और 10 दिसंबर को चलेगी। इस ...और पढ़ें

    यह तस्वीर जागरण आर्काइव से ली गई है।

    जागरण संवाददाता, दरभंगा। समस्तीपुर मंडल, पूर्व मध्य रेल द्वारा यात्रियों की अतिरिक्त भीड़ को कम करने और बेहतर यात्रा सुविधा प्रदान करने के लिए 05563/05564 दरभंगा जंक्शन से आनंद विहार टर्मिनल के बीच दो फेरे की विशेष मेल एक्सप्रेस ट्रेन चलाई जा रही है।

    05563 दरभंगा जंक्शन-आनंद विहार टर्मिनल (विशेष मेल एक्सप्रेस) आठ दिसंबर को शाम 6:15 बजे प्रस्थान करेगी। वहीं, 05564 आनंद विहार टर्मिनल-दरभंगा जंक्शन (विशेष मेल एक्सप्रेस) 10 दिसंबर को 00:05 बजे प्रस्थान करेगी। इस ट्रेन का मुख्य ठहराव समस्तीपुर, मुजफ्फरपुर, हाजीपुर, छपरा, बनारस, प्रयागराज, गोविंदपुरी में होगा।

    मंडल रेल प्रबंधक ने कहा कि यात्रियों की सुविधा हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता है। वहीं वैशाली सुपरफास्ट एक्सप्रेस सात दिसंबर से अपने स्वरूप, पहचान और संचालन व्यवस्था में बड़ा बदलाव लेकर चलेगी। दशकों से लाखों यात्रियों की पहली पसंद रही इस ट्रेन का नंबर बदल दिया गया है।

    सुपरफास्ट से एक्सप्रेस श्रेणी में परिवर्तित कर दिया गया है। अब यह ट्रेन पुराने नंबर 12553 और 12554 की जगह नए नंबर 15565 और 15566 से चलेगी। श्रेणी बदलने के साथ ही रेलवे ने इस ट्रेन के किराए में भी कमी कर दी है।

    स्लीपर से लेकर एसी तक सभी श्रेणियों में भाड़ा घटने से यात्रियों को काफी राहत मिलने वाली है। बता दें कि वैशाली एक्सप्रेस में यह बड़ा बदलाव ऐसे समय आया है, जब हाल ही में ट्रेन के रूट का विस्तार भी किया गया है। पहले यह ट्रेन सहरसा तक चलती थी, लेकिन अब इसे आगे बढ़ाकर ललितग्राम तक विस्तारित कर दिया गया है।

    यह चौथी बार है जब इस लोकप्रिय ट्रेन के रूट में विस्तार हुआ है। उत्तर बिहार के लोगों के लिए यह ट्रेन हमेशा से दिल्ली की ओर जाने का सबसे सुविधाजनक और भरोसेमंद साधन मानी जाती रही है।

    किराए में कमी और रूट विस्तार के बाद अब इससे लाभ उठाने वाले यात्रियों की संख्या और बढ़ने की उम्मीद है। वैशाली एक्सप्रेस का इतिहास उतना ही गौरवमय है जितना इसका सफर।