Gaura Bauram vidhan sabha chunav 2025 voting: इस हॉट सीट पर तीन बजे तक 46.68 प्रतिशत मतदान

डिजिटल डेस्क, दरभंगा। Gaura Bauram Election 2025 voting / Bihar election 2025 phase 1 voting : बिहार विधानसभा चुनाव 2025 की हॉट सीटों की सूची में दरभंगा की गौड़ा बौराम सीट भी है। इसकी कई वजहें हैं। इसलिए गुरुवार की सुबह जब यहां मतदान की प्रक्रिया शुरू हुई तो लोगों की नजर इस बात पर रही कि यहां पिछले दिनों हुई घटनाक्रम का क्या प्रभाव रहा? चुनाव आयोग की ओर से जारी रिपोर्ट के अनुसार दोपहर तीन बजे तक 46.68 प्रतिशत लोगों ने अपने वोट लिए थे।

यह सीट पर चुनाव के लिए नामांकन से पहले से ही चर्चा में आ गई थी। पहले इस सीट से राजद की ओर से अफजल अली खान ने अपना नामांकन दाखिल कर दिया। महागठबंधन में सीटों के बंटवारे को लेकर बाद में यह सीट वीआइपी के खाते में आ गई।

इसके बाद मुकेश सहनी ने अपना नामांकन दाखिल करना चाहा, लेकिन अफजल अली खान ने मैदान से हटने से मना कर दिया। स्थिति बदलने पर मुकेश सहनी ने अपनी जगह अपने भाई संतोष सहनी को मैदान में उतार दिया। नामांकन और तमाम प्रक्रिया के बाद वे मैदान में डट गए।

यहां आयोजित सभा में मंच से तेजस्वी यादव ने यह घोषणा कर दी कि संतोष सहनी ही महागठबंधन के प्रत्याशी हैं। इस बीच मुकेश सहनी की ओर से अफजल को मनाने की कोशिश चलती रही, लेकिन वे मैदान में डटे रहे।