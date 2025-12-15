Language
     दरभंगा के सिंहवाड़ा में पिकअप वैन पर लदी चोरी की तीन मवेशी के साथ चार गिरफ्तार

    By Sadare Alam Edited By: Dharmendra Singh
    Updated: Mon, 15 Dec 2025 09:23 PM (IST)

    Bihar Latest news : दरभंगा के सिंहवाड़ा में पुलिस ने मवेशी चोरी गिरोह का पर्दाफाश करते हुए चार बदमाशों को गिरफ्तार किया है। पिकअप वैन पर लदी तीन मवेशी ...और पढ़ें

    सिमरी थाना परिसर में बरामद पिकअप वैन। जागरण

    संवाद सहयोगी, सिंहवाड़ा (दरभंगा)। सिमरी थाना क्षेत्र अंतर्गत दो माह में बनौली,राजारौली गांव में गाय भैंस व बकरी सहित तीन दर्जन मवेशी चोरी की घटना का पुलिस ने सोमवार पर्दाफाश किया है।

    पिकअप वैन पर लदी तीन मवेशी को बरामद करते हुए चार बदमाशों को दो मोबाइल के साथ गिरफ्तार किया गया है। चोरी मामले का मास्टर माइंड बनौली पंचायत का पूर्व उप मुखिया तेज नारायण यादव है।

    गिरफ्तार अन्य बदमाशों में मब्बी थाना के भलुका निवासी इकबाल का पुत्र नियाज,कमतौल थाना के महम्मदपुर निवासी नजीर खान का पुत्र इमरान खान उर्फ कालू,सिंहवाड़ा थाना के चमनपुर के फिरोज आलम का पुत्र आफताब आलम उर्फ सोनू शामिल है।

    सभी ने मवेशी चोरी की घटनाओं में संलिप्तता स्वीकार कर कई लोगों के बारे में जानकारी दी है। एसडीपीओ सदर (टू )एसके सुमन एवं थानाध्यक्ष अरविंद कुमार ने सिमरी थाना परिसर में आयोजित प्रेस वार्ता में उक्त जानकारी दी है।

    बताया कि चोरी की घटना के मास्टर माइंड तेज नारायण यादव के शह पर बनौली के रामभजन सहनी के फार्म हाउस से 25 बकरी,गणेश महतो,राज कुमार महतो,मो.फिरोज शिवनंदन राम के अलग अलग घर से नौ बकरी चोरी की घटनाओं को अंजाम देने में इनकी मुख्य भूमिका सामने आई है।

    विभिन्न आरोप में तीन बार जेल जा चुके तेज नारायण यादव से जेल में आर्म्स एक्ट में बंद कालू से दोस्ती हो गई। मंडल कारा से बाहर आने के बाद संपर्क स्थापित कर बनौली में पिकअप वैन से मवेशी चोरी की घटना की। इस तरह दो माह मे दो दर्जन मवेशी चोरी की घटनाओं का पर्दाफाश हुआ है।

    13 दिसंबर की रात थाना क्षेत्र के राजा रौली से किसान धर्मेन्द्र महतो के मवेशी बथान से तीन मवेशी की चोरी की। सीसी कैमरा का फुटेज आने के बाद पुलिस व टेक्निकल टीम ने सिंहवाड़ा थाना अंतर्गत कलिगांव पंचायत के चमनपुर गांव से तीनों मवेशी व चोरी में प्रयुक्त पिकअप वैन के साथ आफताब, नियाज ,कालू को गिरफ्तार किया।

    वारदात में कई लोगों की संलिप्तता सामने आने के बाद पुलिस चोरी की मवेशी खरीदने वाले चमनपुर के आफताब उर्फ सोनू से गहन पूछताछ कर रही है।लगातार चोरी की घटना को लेकर एसएसपी जगुनाथ रेड्डी जला रेड्डी के निर्देश पर एसडीपीओ एसके सुमन के नेतृत्व विशेष टीम का गठन किया गया।

    टीम में कमतौल इंस्पेक्टर रामेश्वर साफी,थानाध्यक्ष अरविंद कुमार, बसंत कुमार, राहुल कुमार, दारोगा शशि शंकर कुमार, वशिष्ठ कापर,संजीव कुमार, शशिकांत सिंह, रामबाबू कुमार को शामिल कर घटना के उद्भेदन में सफलता मिली है।

    बताया जाता है कि इमरान उर्फ कालू के विरुद्ध कमतौल थाना में आर्म्स एक्ट का मामला दर्ज है।वह कुछ दिन पहले जेल से आया है।पशु तस्करी गिरोह से वह पहले से संपर्क में है। थानाध्यक्ष ने बताया है कि गिरफ्तार चारों बदमाश को न्यायिक हिरासत भेज दिया गया है।बरामद तीनों मवेशी पशुपालक धर्मेन्द्र महतो को जिम्मेनामा पर पुलिस ने सौंप दिया है।