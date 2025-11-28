Lalit Narayan Mithila University : चार दिवसीय इंटर कालेज यूथ फेस्टिवल 15 दिसंबर से

जागरण संवाददाता, दरभंगा । ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय में इंटर कालेज यूथ फेस्टिवल का आयोजन 15 दिसंबर से किया जाएगा। इस सांस्कृतिक महोत्सव में विभिन्न महाविद्यालयों के छात्र-छात्राएं अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन करेंगे। प्रतियोगिताएं जुबिली हाल के साथ-साथ विश्वविद्यालय के जन्तु विज्ञान विभाग एवं भौतिकी विभाग में आयोजित होंगी, जहां कला, संस्कृति और सृजनात्मकता का उत्सव देखने को मिलेगा।

तैयारी को लेकर हुई बैठक ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय के अंतर महाविद्यालय युवा महोत्सव प्रतियोगिता (पुरुष एवं महिला) 2025–26 के आयोजन को लेकर गठित समिति की बैठक डब्ल्यूआईटी में निदेशक सह आयोजन समिति के अध्यक्ष प्रो. अजय नाथ झा की अध्यक्षता में हुई। स्नातकोत्तर खेल परिषद् तथा डा. एपीजे अब्दुल कलाम महिला प्रौद्योगिकी संस्थान के संयुक्त तत्वावधान में 15 से 18 दिसंबर तक विश्वविद्यालय परिसर में आयोजित किया जाएगा।

बैठक में निर्णय लिया गया कि प्रतियोगिता का आयोजन जुबिली हाल, विश्वविद्यालय जन्तु विज्ञान विभाग एवं भौतिक विभाग में किया जाएगा। जबकि महिला प्रतिभागियों को डब्ल्यूआईटी हास्टल तथा पुरुष प्रतिभागियों को कोसी छात्रावास या एमएलएसएम कालेज में ठहराया जाएगा। वहीं संगत कलाकारों एवं टोली प्रबंधकों को होटल में आवास प्रदान किया जाएगा। सुरक्षा की जिम्मेदारी भू-संपदा पदाधिकारी डा. कामेश्वर पासवान को सौंपी गई।