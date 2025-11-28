Language
    Lalit Narayan Mithila University : चार दिवसीय इंटर कालेज यूथ फेस्टिवल 15 दिसंबर से

    By Prince Kumar Edited By: Dharmendra Singh
    Updated: Fri, 28 Nov 2025 04:30 PM (IST)

    ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय में 15 दिसंबर से इंटर कालेज यूथ फेस्टिवल का आयोजन होगा, जिसमें छात्र-छात्राएं अपनी प्रतिभा दिखाएंगे। प्रतियोगिताएं जुबिली हाल सहित विभिन्न विभागों में होंगी। महिला प्रतिभागी डब्ल्यूआईटी हास्टल में और पुरुष प्रतिभागी कोसी छात्रावास में ठहरेंगे। सुरक्षा व्यवस्था सुनिश्चित की गई है और विभिन्न इवेंट्स के लिए समितियों का गठन किया गया है।

    बैठक को संबोधित करते निदेशक। जागरण

    जागरण संवाददाता, दरभंगा । ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय में इंटर कालेज यूथ फेस्टिवल का आयोजन 15 दिसंबर से किया जाएगा। इस सांस्कृतिक महोत्सव में विभिन्न महाविद्यालयों के छात्र-छात्राएं अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन करेंगे। प्रतियोगिताएं जुबिली हाल के साथ-साथ विश्वविद्यालय के जन्तु विज्ञान विभाग एवं भौतिकी विभाग में आयोजित होंगी, जहां कला, संस्कृति और सृजनात्मकता का उत्सव देखने को मिलेगा।

    तैयारी को लेकर हुई बैठक

    ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय के अंतर महाविद्यालय युवा महोत्सव प्रतियोगिता (पुरुष एवं महिला) 2025–26 के आयोजन को लेकर गठित समिति की बैठक डब्ल्यूआईटी में निदेशक सह आयोजन समिति के अध्यक्ष प्रो. अजय नाथ झा की अध्यक्षता में हुई। स्नातकोत्तर खेल परिषद् तथा डा. एपीजे अब्दुल कलाम महिला प्रौद्योगिकी संस्थान के संयुक्त तत्वावधान में 15 से 18 दिसंबर तक विश्वविद्यालय परिसर में आयोजित किया जाएगा।

    बैठक में निर्णय लिया गया कि प्रतियोगिता का आयोजन जुबिली हाल, विश्वविद्यालय जन्तु विज्ञान विभाग एवं भौतिक विभाग में किया जाएगा। जबकि महिला प्रतिभागियों को डब्ल्यूआईटी हास्टल तथा पुरुष प्रतिभागियों को कोसी छात्रावास या एमएलएसएम कालेज में ठहराया जाएगा। वहीं संगत कलाकारों एवं टोली प्रबंधकों को होटल में आवास प्रदान किया जाएगा। सुरक्षा की जिम्मेदारी भू-संपदा पदाधिकारी डा. कामेश्वर पासवान को सौंपी गई।

    जुबली हाल में संयोजक के रूप में डा. विवेक राय, उप-निदेशक, दूरस्थ शिक्षा निदेशालय होंगे, जबकि विश्वविद्यालय जन्तु विज्ञान विभाग में विभागाध्यक्ष डा. आरती कुमारी तथा भौतिकी विभाग में विभागाध्यक्ष डा. एमएन आलम संयोजक होंगे।

    निर्णय लिया गया कि संगीत इवेंट में नेहा कुमारी, डा. अतानु बनर्जी, ललित कला में डा. चंद्रिका कुमारी, काजल कुमारी तथा डा. नीतू कुमारी, नृत्य इवेंट में डा. सुनीता कुमारी तथा डा. ममता स्नेही, साहित्यिक में डा. शाम्भवी एवं डा. पारुल बनर्जी, थिएटर में डा. राजीव कुमार तथा प्राची भारती की समिति पूर्णतः सहयोग करेंगी।प्रतियोगिता के प्रचार-प्रसार एवं मीडिया प्रबंधन की जिम्मेदारी डा. आरएन चौरसिया तथा डा. ममता स्नेही को सौंपने का निर्णय लिया गया। युवा महोत्सव 2025-26 को सफल, भव्य एवं यादगार बनाने के लिए सभी सदस्यों ने आपसी समन्वय और बेहतरीन व्यवस्थाओं को अपनाने का संकल्प लिया।