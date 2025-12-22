Bihar Latest News : दरभंगा एयरपोर्ट पर क्यों थमी रफ्तार? पांच फ्लाइट पहुंचीं देरी से

संवाद सहयोगी, दरभंगा । दरभंगा एयरपोर्ट से सोमवार को 12 विमानों का आवागमन हुआ। पांच फ्लाइट विलंब से पहुंची। जबकि एक समय से पहले पहुंच गई। जानकारी के अनुसार, दिल्ली से दरभंगा आनेवाली अकासा की फ्लाइट क्यूपी 1405 निर्धारित समय 10:50 से एक घंटा 34 मिनट विलंब से 12:24 में पहुंची।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

कोलकाता से दरभंगा आनेवाली इंडिगो की फ्लाइट 6ई7234 निर्धारित समय 12:20 से 15 मिनट विलंब से 12:35 में पहुंची। मुंबई से दरभंगा आनेवाली इंडिगो की फ्लाइट 6ई628 निर्धारित समय 12:45 से दो घंटा विलंब से 2:45 में पहुंची। हैदराबाद से दरभंगा आनेवाली इंडिगो की फ्लाइट 6ई537 निर्धारित समय 2:05 से 26 मिनट विलंब से 2:31 में पहुंची। दिल्ली से दरभंगा आनेवाली इंडिगो की फ्लाइट 6ई360 निर्धारित समय 3:10 से 35 मिनट विलंब से 3:45 में पहुंची। दिल्ली से दरभंगा आनेवाली स्पाइसजेट की फ्लाइट एसजी 495 निर्धारित समय 3:50 से 15 मिनट पहले पहुंच गई।

खराब मौसम के बीच हुई 16 विमानों की आवाजाही लगातार बढ़ते ठंड और खराब मौसम के बीच दरभंगा एयरपोर्ट से रविवार को 16 विमानों का आवागमन हुआ। दिल्ली और हैदराबाद से आनेवाली इंडिगो की फ्लाइट विलंब से पहुंची। जानकारी के अनुसार, दिल्ली से दरभंगा आनेवाली अकासा की फ्लाइट क्यूपी 1405 निर्धारित समय 10:50 से आठ मिनट विलंब से 10:58 में पहुंची। मुंबई से दरभंगा आनेवाली स्पाइसजेट की फ्लाइट एसजी 334 निर्धारित समय 12 बजे से 34 मिनट विलंब से 12:34 में पहुंची।

कोलकाता से दरभंगा आनेवाली इंडिगो की फ्लाइट 6ई7234 निर्धारित समय 12:20 से छह मिनट पहले पहुंच गई। मुंबई से दरभंगा आनेवाली इंडिगो की फ्लाइट 6ई628 निर्धारित समय 12:45 से 27 मिनट विलंब से 1:12 में पहुंची। मुंबई से दरभंगा आनेवाली अकासा की फ्लाइट क्यूपी 1529 निर्धारित समय 1:20 से 20 मिनट विलंब से 1:40 में पहुंची। हैदराबाद से दरभंगा आनेवाली इंडिगो की फ्लाइट 6ई537 निर्धारित समय 2:05 से एक घंटा 28 मिनट विलंब से 3:33 में पहुंची।