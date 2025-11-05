Bihar Assembly Elections: दरभंगा की 10 विधानसभा सीटों पर 123 प्रत्याशी चुनाव मैदान में

जागरण संवाददाता, दरभंगा। Bihar Assembly Elections,Phase 1 Polling: बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर जिले में 10 सीटों पर पहले चरण का चुनाव छह नवंबर को होना है। इन सभी सीटों पर चुनाव प्रचार का शोर मंगलवार की शाम पांच बजे थम गया।

ऐसे में चुनाव प्रचार के अंतिम दिन सभी दलों ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी। पहले चरण में कई हाई प्रोफाइल नेताओं और मंत्रियों की किस्मत दांव पर लगी है। जिले में तीन मंत्री जाले से भाजपा के जीवेश कुमार, दरभंगा नगर से भाजपा के संजय सरावगी और बहादुरपुर विधानसभा क्षेत्र जदयू के मदन सहनी की किस्मत दांव पर है। राजद नेता भोला यादव, फराज फातमी और भाजपा के मुरारी मोहन झा भी मैदान में हैं।

सबसे हाट सीट अलीनगर विधानसभा पर मैथिली ठाकुर की प्रतिष्ठा भी दांव पर है। जिले में भाजपा की ओर से सिर्फ एक महिला प्रत्याशी के रूप में चुनाव लड़ रही हैं। जिले में कुल 123 प्रत्याशी मैदान में हैं। जिनकी किस्मत छह नवंबर को ईवीएम में कैद होगी। 3329 बूथों पर होगा मतदान जिले के 10 विधानसभा क्षेत्र में पहले चरण में 28 लाख 80 हजार 799 मतदाता अपने मताधिकार का इस्तेमाल करेंगे। इनमें पुरुष मतदाताओं की संख्या 15 लाख 17 हजार 771,महिला मतदाताओं की संख्या 13 लाख 62 हजार 985 एवं मंगलामुखी की संख्या 43 है।

इस चरण में 3329 बूथों पर मतदान होगा। पहले चरण के चुनाव में दस विधानसभा क्षेत्र में कुल 123 उम्मीदवार अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। सभी बूथों पर सशस्त्र सुरक्षा बलों की तैनाती इस चरण के चुनाव को लेकर सभी बूथों पर सशस्त्र सुरक्षा बलों की तैनाती की जाएगी। बूथों के इर्द-गिर्द तीन स्तरीय सुरक्षा चक्र बनाया गया है। इसमें भ्रमणशील सुरक्षा बलों के साथ सभी प्रमुख चौक-चौराहों पर सुरक्षा बलों की तैनाती शामिल है। चुनाव को लेकर राज्य में दस चेक पोस्ट पर सुरक्षा जांच की जा रही है।