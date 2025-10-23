Language
    Bihar Assembly Election 2025 : जाले के कांग्रेस प्रत्याशी के विरुद्ध प्राथमिकी, लगे गंभीर आरोप

    By Arun Kumar Pathak Edited By: Dharmendra Singh
    Updated: Thu, 23 Oct 2025 09:06 PM (IST)

    दरभंगा के जाले में कांग्रेस प्रत्याशी ऋषि मिश्रा और उनके समर्थकों पर भाजपा के प्रचार वाहन को बंधक बनाने और चालक को जातिसूचक गालियां देने का आरोप लगा है, जिसके चलते एससी-एसटी एक्ट के तहत प्राथमिकी दर्ज की गई है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। वहीं, चुनाव प्रेक्षक ने पुलिस गतिविधियों का जायजा लिया और जिले में मतदान केंद्रों की व्यवस्था की गई है।

    Hero Image

    इस खबर में प्रतीकात्मक तस्वीर लगाई गई है। 

    संवाद सहयोगी, जागरण जाले (दरभंगा)। आइडीएनआइए के कांग्रेस के प्रत्याशी ऋषि मिश्रा सहित इनके 20 से 25 समर्थकों के विरुद्ध भाजपा के प्रचार गाड़ी सहित चालक को बंधक बनाने और जाति सूचक गली-गलौज करने संबंधी एससी-एसटी एक्ट के तहत जाले थाना में प्राथमिकी दर्ज की गई है। प्राथमिकी के अनुसार, भाजपा के प्रचार सामग्री को लेकर स्कार्पियो संख्या बीआर 06 डी ए 8350 के चालक दोघरा गांव निवासी शोभित पासवान का पुत्र शंकर पासवान बुधवार को लेकर जा रहा था।

    इस दौरान मस्सा गांव के सड़क पर कांग्रेस प्रत्याशी ऋषि मिश्रा ने अपने समर्थकों के साथ गाड़ी को घेरकर इनके साथ दुर्व्यवहार किया एवं जाति सूचक गाली-गलौज देते हुए बंधक बना लिया। घटना की सूचना पर जाले पुलिस मौके पर पहुंची और बंधक बने ड्राइवर को मुक्त कराया। इस मामले में थानाध्यक्ष संदीप कुमार पाल ने बताया कि प्राथमिकी दर्ज कर अग्रेतर कार्रवाई की जा रही है। दूसरी ओर जाले विधानसभा चुनाव के पुलिस प्रेक्षक महेंद्र राठौर गुरुवार की संध्या थाना परिसर पहुंचकर चुनाव के दौरान पुलिस की गतिविधियों का अवलोकन किया। मौके पर थानाध्यक्ष संदीप कुमार पाल सहित अन्य पुलिस पदाधिकारी मौजूद थे।

    10 विधानसभा में 23 आदर्श मतदान केंद्र

    दरभंगा। विधानसभा आम निर्वाचन में जिले में 10 विधानसभा क्षेत्र में कुल 23 आदर्श मतदान केंद्र, 54 पिंक बूथ (महिला) मतदान केंद्र एवं 22 पीडब्ल्यूडी मतदान केंद्र बनाए गए हैं। कुशेश्वरस्थान विधानसभा क्षेत्र में तीन आदर्श मतदान, छह पिंक महिला मतदान केंद्र एवं तीन पीडब्ल्यूडी मतदान केंद्र बनाए गए हैं। जिला निर्वाचन पदाधिकारी कौशल कुमार ने बताया कि गौड़ाबौराम विधानसभा क्षेत्र में तीन आदर्श मतदान, पांच पिंक महिला मतदान केंद्र एवं एक पीडब्ल्यूडी मतदान केंद्र बनाए गए हैं। बेनीपुर विधानसभा क्षेत्र में तीन आदर्श मतदान, पांच पिंक महिला मतदान केंद्र एवं तीन पीडब्ल्यूडी मतदान केंद्र बनाए गए हैं।
    अलीनगर विधानसभा क्षेत्र में तीन आदर्श मतदान, छह पिंक महिला मतदान केंद्र एवं तीन पीडब्ल्यूडी मतदान केंद्र बनाए गए हैं। ग्रामीण विधानसभा क्षेत्र में दो आदर्श मतदान, पांच पिंक महिला मतदान केंद्र एवं एक पीडब्ल्यूडी मतदान केंद्र बनाए गए हैं। दरभंगा विधानसभा क्षेत्र में दो आदर्श मतदान, पांच पिंक महिला मतदान केंद्र एवं 01 पीडब्ल्यूडी मतदान केंद्र बनाए गए हैं।
    हायाघाट विधानसभा क्षेत्र में दो आदर्श मतदान, पांच पिंक महिला मतदान केंद्र एवं तीन पीडब्ल्यूडी मतदान केंद्र बनाए गए हैं। बहादुरपुर विधानसभा क्षेत्र में एक आदर्श मतदान, सात पिंक महिला मतदान केंद्र एवं तीन पीडब्ल्यूडी मतदान केंद्र बनाए गए हैं।
    केवटी विधानसभा क्षेत्र में दो आदर्श मतदान, पांच पिंक महिला मतदान केंद्र एवं दो पीडब्ल्यूडी मतदान केंद्र बनाए गए हैं। जाले विधानसभा क्षेत्र में दो आदर्श मतदान, पांच पिंक महिला मतदान केंद्र एवं दो पीडब्ल्यूडी मतदान केंद्र बनाए गए हैं।