    Darbhanga news : बीज के इंतजार में अलीनगर के किसान, समय पर बोआई संकट में

    By Dev Chandra Kumar Edited By: Dharmendra Singh
    Updated: Wed, 26 Nov 2025 03:49 PM (IST)

    दरभंगा जिले के अलीनगर में किसानों को रबी फसल की बुआई के लिए समय पर बीज नहीं मिल रहा है, जिससे वे परेशान हैं। कृषि विभाग का कहना है कि जिले से बीज मिलने के बाद ही किसानों को दिया जा सकेगा। किसान खुले बाजार से ऊंचे दामों पर बीज खरीदने को मजबूर हैं और सरकार पर पर्याप्त बीज उपलब्ध न कराने का आरोप लगा रहे हैं।

    prefferd source google
    Hero Image

    दरभंगा के अलीनगर में बंद पड़ा कार्यालय। जागरण

    संवाद सहयोगी, अलीनगर (दरभंंगा) । प्रखंड क्षेत्र में किसानों को समय से बीज उपलब्ध नहीं हो रहा है। इससे उनकी परेशानी बढ़ गई है। रबी की बोआई का आदर्श समय 15 नवंबर से 15 दिसंबर तक माना गया है।

    ऐसे में प्रखंड क्षेत्र के किसानों को गेहूं का बीज समय से उपलब्ध नहीं होने के कारण उन्हें दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। समय से बीज उपलब्ध नहीं होने के कारण हजारों हेक्टेयर भूमि आबाद नहीं हो पाएगी।

    प्रखंड कृषि पदाधिकारी राम कुमार मंडल ने बताया कि जिला से प्राप्त बीज को सभी 11 पंचायतों से प्राप्त आवेदन के आलोक में वितरित कर दिया गया है लेकिन अभी भी बहुत से किसानों को बीज उपलब्ध नहीं हो पाया है।

    जिला से पुनः आवंटन प्राप्त होने के बाद ही किसानों के बीच बीज उपलब्ध कराया जा सकेगा। इधर, किसान बीज उपलब्ध नहीं हो पाने के कारण खुले बाजार से बीज खरीदने को मजबूर हैं। बीज तथा खाद के कालाबाजारी किए जाने के कारण किसानों को ऊंचे दामों पर भी बीज उपलब्ध नहीं हो पा रहा है।

    श्यामपुर के किसान रामबाबू मुखिया, रामपुकार यादव, घूरन यादव, धमसाईन के अल्लाउद्दीन, नरमा की पार्वती देवी आदि ने बताया कि प्रत्येक साल रबी फसल के बोआई के समय में उन्हें खाद तथा बीज के लिए दिक्कतों का सामना करना पड़ता है।

    बावजूद इसके सरकार के द्वारा पूर्व से पर्याप्त मात्रा में खाद तथा बीज  उपलब्ध नहीं कराया जाता है। ऊंची कीमतों पर दुकानदारों से बीज लेना पड़ता है और कई बार अधिक कीमत देने के बावजूद भी बीज उत्तम क्वालिटी का नहीं होने के कारण उनको भारी नुकसान झेलना पड़ता है।

    प्रखंड कार्यालय पर बीज  पहले से रसूखदार किसानों के द्वारा कर्मियों की मिलीभगत से कुछ किसानों के रजिस्ट्रेशन तथा आधार कार्ड पर प्रलोभन देकर उठाव कर लिया जाता है जिससे वाजिब किसानों को खाद बीज उपलब्ध नहीं हो पता।