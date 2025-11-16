Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    Darbhanga News : केवटी में ट्रक के कुचलने से बाइक सवार किसान सलाहकार की मौत

    By Vijay Kumar Rai Edited By: Dharmendra Singh
    Updated: Sun, 16 Nov 2025 06:29 PM (IST)

    Bihar News : दरभंगा के केवटी में रविवार को खाद से लदे ट्रक ने बाइक सवार किसान सलाहकार को कुचल दिया, जिससे मौके पर ही उनकी मौत हो गई। घटना के बाद आक्रोशित ग्रामीणों ने मुआवजे और सरकारी नौकरी की मांग करते हुए सड़क जाम कर दिया। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर लोगों को शांत किया और शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। इस घटना से पूरे इलाके में शोक की लहर है।

    prefferd source google
    Hero Image

    घटना के बाद सड़क जाम करते लोग व ग्रामीण। जागरण 

    संवाद सहयोगी , केवटी (दरभंगा) । दरभंगा-जयनगर राष्ट्रीय राजमार्ग 527 बी पर केवटी थानान्तर्गत ननौरा चौक के पास रविवार को खाद लदा ट्रक बीआर 01 जीए 5216 के कुचलने से करीब पैंतालीस वर्षीय बाइक सवार एक किसान सलाहकार की दर्दनाक मौत घटना स्थल पर ही हो गई।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    घटना पूर्वाह्न करीब दस बजे की बताया जा रहा है। मृतक किसान सलाहकार की पहचान प्रखंड की मझिगामा गांव निवासी शैलेन्द्र प्रसाद सिंह के रूप में की गई है। वह प्रखंड कृषि कार्यालय, केवटी में किसान सलाहकार के पद पर कार्यरत थे।

    घटना के बाद ननौरा चौक पर मौजूद लोगों व गांवों एवं दुकानदारों के अलावा आसपास के इलाके में अफरातफरी मच गई। आक्रोशित लोगों एवं मृतक के ग्रामीणों ने शव के साथ उक्त मार्ग को जाम कर दिया।

    आक्रोशित लोगों एवं ग्रामीणों ने मृतक के स्वजनों को मुआवजा व सरकारी नौकरी देने, ब्रेकर बनवाने एवं तेज रफ्तार और बेकाबू स्पीड लिमिट को लांध कर वाहन चलाने वाले चालक के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करने आदि की मांग कर रहे थे।

    शैलेन्द्र रविवार की पूर्वाह्न अपनी बाइक प्लसर रजि. नंबर बीआर O7 बीए 9312 से दरभंगा की तरफ से केवटी की ओर आ रहा था। वह हेलमेट में था। इसी क्रम में उसी दिशा की ओर से खाद लदा उक्त रजि. नबंर की ट्रक ने उसे कुचल दिया।

    सूचना मिलने पर एसडीपीओ सदर -टू कमतौल शुभेन्द्र कुमार सुमन, सीओ भास्कर कुमार मंडल, केवटी थानाध्यक्ष सदन राम थाने की पुलिस पदाधिकारी व सशस्त्र बल और डायल 112 नंबर की टीम के साथ वहां पहुंचे।

    इसी बीच रैयाम व विवि सहित कई थाने की पुलिस भी पहुंची और धटना स्थल का जायजा लेते हुए अधिकारियों ने आक्रोशित लोगों एवं ग्रामीणों को समझाते का प्रयास किया। लेकिन सभी अपनी मांगों के साथ-साथ वरीय अधिकारियों को बुलाने की मांग पर अडे़ रहे।

    सूचना मिलने पर एसडीएम सदर दरभंगा ननौरा चौक पहुंचे और सड़क जाम कर रहे लोगों एवं ग्रामीणों के संग वार्ता की और समझा- बुझाकर शांत किया वार्ता के दौरान मिले आश्वासन के बाद लोगों एवं ग्रामीणों ने जाम करीब दोपहर करीब एक बजे हटाया गया। इसके बाद शव को पोस्टमार्टम के लिए डीएमसीएच भेजा।

    वार्ता में अधिकारियों के अलावा विधान पार्षद प्रतिनिधि व भाजपा केवटी पश्चिमी मंडल- एक के अध्यक्ष निर्भय कुमार टुन्ना, मुखिया रंजुला देवी, सरपंच प्रतिनिधि हीरा राम, वार्ड सदस्य प्रतिनिधि सुनील महतो आदि शामिल रहे। पुलिस ने दुर्घटनाग्रस्त दोनों वाहनों को जब्त कर लिया है।

    जाम के कारण सड़क की दोनों ओर वाहनों की लंबी कतारे लगी रही । जाम के कारण राहगीरों खासकर ट्रेन व हवाई जहाज पकड़ने वाले को काफी परेशानी झेलनी पड़ी। जाम करीब तीन धंधे तक रही।

    केकरा कि बिगाड़लै छलियों हो...

    शैलेन्द्र की मौत की खबर गांव में पहुंचते ही मातमी सन्नाटा पसर गया। वहीं स्वजनों में कोहराम मच गया। परिवार में लगा जैसे उन पर पहाड़ टूटकर गिर पड़ा। पत्नी निर्मला देवी की असहनीय चितकार से आसपास के पहुंचे महिला-पुरुष मर्माहत हो रहे थे।

    पत्नी यह कह कर कर बेहोश हो रही थी कि केकरा की बिगाडलै छलियों हो, हमर रजवे कहां चेल गेले हो बाबू, सब। आब कोना रहबै हो बाबू सब "। सभी अपनी आंसू पोछते हुए ढाढस बंधा रहे थे।

    शैलेन्द्र को एक पुत्री एवं दो पुत्र है। वह अपने माता - पिता के चार संतान दो भाई और दो बहनों में छोटा था। इधर, मधुबनी सांसद डा. अशोक कुमार यादव, केवटी विधायक डा. मुरारी मोहन झा, मुखिया प्रतिनिधि हरेन्द्र प्रसाद सिंह आदि ने शैलेन्द्र के असामयिक निधन पर गहरी शोक संवेदना व्यक्त की है।