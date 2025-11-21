नकली पुलिस बन बदमाशों ने प्राध्यापिका को बातों में उलझाया, रुमाल में कागज रख 6 लाख के आभूषण पार किए
दरभंगा में एक प्राध्यापिका को पुलिस की वर्दी में ठगों ने कानून व्यवस्था का डर दिखाकर छह लाख के गहने ठग लिए। प्राध्यापिका सरोज वर्णवाल ने थाने में शिकायत दर्ज कराई है। पुलिस सीसीटीवी फुटेज खंगाल रही है। बदमाशों ने प्राध्यापिका को बातों में उलझाकर रूमाल में कागज रखकर गहने रखने को कहा और फिर गहने लेकर फरार हो गए। जांच जारी है।
जागरण संवाददाता, दरभंगा। नगर थाना क्षेत्र के बंगलागढ़ नीम चौक के पास रिक्शा से घर जा रही प्राध्यापिका को पुलिस वर्दी में दो बदमाशों ने कानून व्यवस्था बिगड़ने का भय बताकर छह लाख के आभूषण की ठगी कर ली।
मामले को लेकर प्राध्यापिका सरोज वर्णवाल ने थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई है। थानाध्यक्ष अरविंद कुमार ने बताया कि पुलिस घटनास्थल के सीसी कैमरे के फुटेज को खंगाल रही है। घटनास्थल से पहले एक घर में लगे सीसीटीवी से कोई सुराग नहीं मिला। वहीं, अन्य जगहों की फुटेज की जांच की जा रही है।
कानून व्यवस्था बिगड़ने का दिखाया ड़र
बताया जाता है कि गुरुवार की दोपहर कबड़ाघाट निवासी प्रो. सरोज वर्णवाल एमएमटीएम कॉलेज से रिक्शा से अपने घर जा रही थी। बंगलागढ़ नीम चौक पास बाइक सवार पुलिस की वर्दी में दो बदमाशों ने रिक्शा को रोककर प्राध्यापिका से कहा कि जेवर पहनकर क्यों निकली हैं। अभी जांच चल रही है। जेवर पहनने से वह अपराधी की नजर में आ गई हैं। इससे कानून व्यवस्था बिगड़ सकती है।
प्राध्यापिका ने दोनों बदमाशों से कहा कि मेरे जेवर पहनने से अपराध क्यों बढ़ेगा। इस पर बदमाश ने उन्हें बातों में उलझाकर एक रुमाल में कागज रखकर कहा कि जेवर खोलकर इसमें रखकर बैग में रख लीजिए।
कागज में रख दिए गहने
डर से प्राध्यापिका ने हाथ से सोने की दो चूड़ी तथा गले से सोने का चेन खोलकर उसके हाथ में रखे कागज में रख दी। इसके बाद दोनों बदमाश ठग कागज मोड़कर वापस कर दिया और चला गया।
कुछ दूर आगे जाने पर रिक्शा पर ही प्राध्यापिका जेवर देखने के लिए बैग खोली तो कागज में एक नकली चूड़ी थी। उसके बाद प्राध्यापिका ने अपने स्वजन के साथ नगर थाना में शिकायत दर्ज कराई।
नगर थानाध्यक्ष अरविंद कुमार ने बताया कि सीसी फुटेज के अनुसार दो युवक फौजी टाइप का कपड़ा पहने हुए थे। वह पुलिस नहीं था। जांच की जा रही है, जल्द कार्रवाई की जाएगी।
