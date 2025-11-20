Darbhanga News : बेनीपुर में नकली खाद-बीज का खेल, किसानों तक नहीं पहुंच रही असली खाद

संवाद सहयोगी, बेनीपुर (दरभंगा)। रबी फसल के मौसम में क्षेत्र के किसानों को लाइसेंसी थोक एवं खुदरा विक्रेता निर्धारित से अधिक मूल्य लेकर डीएपी एवं यूरिया खाद उपलब्ध करा रहे हैं। बाजारों में नकली खाद बीज की भी बिक्री हो रही है।

इसको खेत में डालने से गेहूं की अच्छी पैदावार की संभावना क्षीण होने की आशंका से किसान परेशान हैं। प्रखंड कृषि पदाधिकारी सूर्य कुमार राम के अनुसार, बेनीपुर में 44 लाइसेंसी खाद विक्रेता हैं। इन खाद दुकानों की जांच की जिम्मेदारी कृषि समन्वयकों का दी गई है।

वहीं किसानों का कहना है कि अधिकांश खाद विक्रेता कृषि समन्वयकों से मिलीभगत कर किसानों से निर्धारित मूल्य से अधिक राशि लेकर डीएपी एवं यूरिया बेच रहे हैं। कई किसानों का यह भी कहना है कि किसान डीएपी के लिए सुबह से लेकर शाम तक लाइसेंसी दुकानों का चक्कर लगा रहे हैं लेकिन उसके बाद भी उन्हें खाद नहीं मिल रही है। फोतलाहा गांव के छठू यादव, रामरती यादव, उपेन्द्र सहनी, माधोपुर के श्रवण लाल देव , मोहन यादव , पौड़ी के मो. कादिर, शिवराम के मोहितचंद्र राय सहित विभिन्न गांवों के किसानों ने कहा कि एक तरफ डीएपी प्रचुर मात्रा में उपलब्ध होने की बात कही जा रही है, लेकिन अधिकांश खाद विक्रेता द्वारा डीएपी नहीं होने की बात कहकर किसानों को टरका रहे हैं और खाद की खुलेआम कालाबाजारी की जा रही है।

आशापुर, बेनीपुर, एवं बहेड़ा बाजार में थोक एवं खुदरा खाद व्यवस्यायियों द्वारा मिक्सचर के नाम पर नकली खाद तथा बीज बेचा जा रहा है और यह धंधा कृषि समन्वयकों की मिलीभगत से चल रहा है। ऐसे दुकानदार किसानों को खाद बीज का कैशमेमो भी नहीं दे रहे हैं। प्रखंड कृषि कार्यालय के माध्यम से अब तक किसानों के बीच अनुदानित दर पर खाद एवं गेहूं बीज का वितरण शुरू नहीं हो पाया है।