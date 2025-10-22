Language
Back Image
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck

    Darbhanga Crime : उत्पाद टीम पर रोड़ेबाजी, हमले में छह घायल, दारोगा को बंधक बनाया

    By Rahul Kumar Gupta Edited By: Dharmendra Singh
    Updated: Wed, 22 Oct 2025 08:22 PM (IST)

    उत्पाद विभाग के दारोगा के आवेदन पर एक दर्जन लोगों पर दर्ज की गई प्राथमिकी, एक दारोगा, चार सिपाही व एक चौकीदार घायल, दो गाड़ी भी क्षतिग्रस्त, शराब धंधेबाज के ठिकाने पर मंगलवार रात छापेमारी करने गई थी टीम, दरभंगा में उत्पाद विभाग की टीम पर हमला हुआ।

    prefferd source google
    Hero Image

    यह तस्वीर जागरण आर्काइव से ली गई है।

    जागरण संवाददाता, दरभंगा। सोनकी थाना क्षेत्र में मंगलवार की रात शराब धंधेबाज के ठिकाने पर छापेमारी करने गई मद्य निषेध विभाग की टीम पर रोड़ेबाजी कर हमला करते हुए दारोगा को बंधक बनाकर दो गाड़ी को क्षतिग्रस्त कर दिया गया। जिसमें एक दारोगा, चार सिपाही, एक चौकीदार घायल हो गए।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    सरकारी वाहन भी क्षतिग्रस्त

    शराब धंधेबाजों ने दो घंटे तक दारोगा को बंधक बनाकर रखा। मौके पर सोनकी पुलिस के पहुंचने के बाद आरोपित को खदेड़ दिया, इसके बाद उन्हें मुक्त करवाया गया। वहीं रोड़ेबाजी में सरकारी वाहन भी क्षतिग्रस्त हो गया। सभी घायलों का इलाज बहादुरपुर पीएचसी में कराया गया। वहीं, मद्य निषेध विभाग की टीम ने एक महिला शराब धंधेबाज को सवा लीटर देसी शराब के साथ गिरफ्तार कर लिया।

    ग्रामीणों ने शुरू कर दिया विरोध 

    उत्पाद उपायुक्त प्रदीप कुमार ने बताया कि टीम को सूचना मिली थी कि सोनकी थाना क्षेत्र के देकुली चट्टी गांव में धंधेबाज शराब बेच रहे हैं, जिसको लेकर दारोगा अरुण कुमार राय के नेतृत्व में पुरुष और महिला सिपाही गांव में गए थे, जहां शराब बेच रही महिला सुनीता देवी को देसी शराब के साथ पकड़ा गया। इस दौरान ग्रामीणों ने विरोध शुरू कर दिया और रोड़ेबाजी करने लगे, जिसमें दारोगा अरुण कुमार राय, सिपाही प्रभाकर सिंह, कृष्ण कुमार सिंह, अंकिता कुमारी, ग्रामीण चौकीदार प्रमोद कुमार यादव सहित अन्य सिपाही घायल हो गए।

    सरकारी गाड़ी का शीशा टूट गया। दो घंटे तक दारोगा को बंधक बनाए रखा। घटना की सूचना मिलने पर सोनकी थानाध्यक्ष प्रताप कुमार सिंह दलबल के साथ पहुंचे और ग्रामीणों को खदेड़ा। बंधक बने दारोगा अरुण राय को मुक्त कराया। सभी घायलों को स्थानीय अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती कराया गया। थानाध्यक्ष ने बताया कि उत्पाद विभाग के दारोगा अरुण कुमार राय के आवेदन पर ज्वेलरी दुकानदार, दीपक किराना स्टोर्स, मिठाई की दुकान के मालिक सहित एक दर्जन लोगों पर प्राथमिकी दर्ज की गई है। जल्द ही इन लोगों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा।