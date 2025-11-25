Language
    दरभंगा को क्या अब मिल जाएगी जाम से आजादी? एलिवेटेड रोड का प्लान

    By Vinay Kumar Edited By: Dharmendra Singh
    Updated: Tue, 25 Nov 2025 03:56 PM (IST)

    दरभंगा में एलिवेटेड रोड का निर्माण कार्य शुरू हो गया है, जिसके लिए मिट्टी की गुणवत्ता की जांच की जा रही है। 9 अरब 71 करोड़ 92 लाख की लागत से बनने वाला यह 13 किलोमीटर लंबा कारिडोर दरभंगा को जाम से निजात दिलाएगा और डीएमसीएच तक पहुंच को सुगम बनाएगा। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने इस परियोजना की घोषणा की थी, जिससे पूरे मिथिला क्षेत्र को फायदा होगा।

    एलिवेटेड रोड निर्माण को लेकर मिट्टी जांच करते भू वैज्ञानिक। जागरण

    जागरण संवाददाता, दरभंगा।  बिहार के दरभंगा जिले में शुरू हुए एलिवेटेड रोड के निर्माण कार्य में मिट्टी की गुणवत्ता की जांच की जा रही है। जांच यह सुनिश्चित करने के लिए की जा रही है कि सड़क की नींव मजबूत हो और भविष्य में कोई समस्या न हो। जांच के बाद आगे का काम शुरू होगा।

    एलिवेटेड रोड यह एक नियंत्रित-पहुंच वाला राजमार्ग है जो अपनी पूरी लंबाई में जमीन से ऊपर उठा होता है। इस जांच का मुख्य उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि मिट्टी एलिवेटेड रोड के निर्माण के लिए उपयुक्त है। मिट्टी की गुणवत्ता जांच पूरी होने के बाद ही निर्माण के अगले चरण पर काम आगे बढ़ेगा।

    दरभंगा में जाम की समस्या से निजात दिलाने के लिए 13 किलोमीटर लंबी ऊपरी मंजिल सड़क कारिडोर का निर्माण जल्द शुरू होगा। बताया जा रहा है कि प्रोजेक्ट पूरा होने पर डीएमसीएच तक सुगमता से संपर्क हो सकेगा। ऐकमी, लोहिया चौक से लेकर लहेरियासराय टावर चौक होते हुए कर्पूरी चौक, दोनार चौक तक और म्यूजिम गुमटी से लेकर आयकर चौक, होते हुए बेला मोड़ तक बनने जा रही है।

    सड़क का चौड़ीकरण व आवश्यकतानुसार एलिवेटेड सड़क का निर्माण किया जाएगा। विभागीय स्तर पर प्रक्रिया पूरी कर ली गई है। टेंडर के अनुसार यह काम गावर कंस्ट्रक्शन कंपनी को मिला है। नौ अरब 71 करोड़ 92 लाख की लागत से इस प्रोजेक्ट को पूरा किया जाएगा।

    इस कारिडोर का निर्माण कार्य बीएसआरडीपी विभाग के की ओर से कराया जाएगा। कारिडोर निर्माण कार्य को दो वर्ष में पूरा करने की बात बताई गई है। मालूम हो कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने प्रगति यात्रा के दौरान दरभंगा में इस परियोजना की घोषणा की थी। उन्होंने कहा था कि दरभंगा शहर को बेहतर यातायात सुविधा उपलब्ध कराने के लिए एलिवेटेड रोड बनाया जाएगा।

    अब इस घोषणा को अमलीजामा पहनाया जा रहा है। इस कारिडोर निर्माण पूरे होने पर रोजाना जाम की समस्या से आमलोगों को निजात मिलेगी। दरभंगा- लहेरियासराय मुख्य मार्ग, जिले का सबसे व्यस्त सड़क है। इस कारण यह सड़क रुक-रुक कर दिनभर जाम रहती है।

    विशेषकर सुबह नौ बजे से 11 बजे तथा शाम चार से छह बजे के बीच इस मार्ग में करीब आधे दर्जन जगहों पर भारी जाम लगा रहता है। लोग घंटों जाम में फंसे रहते हैं। कार्यालय समय और स्कूल- कालेज खुलने तथा बंद होने के वक्त स्थिति काफी खराब हो जाती है।

    एलिवेटेड रोड बनने से इस मार्ग पर यातायात व्यवस्था सुगम हो जाएगी। स्थानीय लोगों का कहना है कि इस परियोजना के पूरा होन से न सिर्फ दरभंगा बल्कि पूरे मिथिला क्षेत्र को फायदा होगा। दरभंगा रेलवे स्टेशन तक पहुंचना आसान होगा।