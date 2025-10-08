Language
    दरभंगा में कार्यपालक अभियंता (EE) के घर पर EOW छापा, भारी मात्रा में नकदी बरामद

    By Krishna Parihar Edited By: Krishna Parihar
    Updated: Wed, 08 Oct 2025 11:06 AM (IST)

    दरभंगा में भवन निर्माण विभाग के कार्यपालक अभियंता (EE) प्रणव कुमार के आवास पर आर्थिक अपराध टीम (EOW) ने छापा मारा। रियासराय थानाक्षेत्र के हाउसिंग कॉलोनी स्थित किराए के मकान से अभियंता समेत तीन लोग हिरासत में लिए गए। कमरे से भारी मात्रा में नकदी मिलने की सूचना (Darbhanga News) है।

    कई जिलों के ठिकाने पर चल रही है छापेमारी

    जागरण संवाददाता, दरभंगा। भवन निर्माण विभाग के विद्युत प्रमंडल कार्यालय के कार्यपालक अभियंता प्रणव कुमार के आवास पर आर्थिक अपराध की टीम छापेमारी कर रही है।

    लहे यह रियासराय थानाक्षेत्र के हाउसिंग कालानी स्थित किराए के आवास पर आर्थिक अपराध की टीम बुधवार की अहले सुबह पहुंची, जहां कार्यपालक अभियंता सहित तीन लोग पाए।

    टीम ने तीनों को हिरासत में लेकर पूरे कमरे को खंगाल रही है। जहां से भारी मात्रा नकदी रुपये मिलने की बात कही जा रही है। फिलहाल, कमरे के अंदर किसी के आने-जाने पर रोक लगा दी गई है।

    बाहर में काफी संख्या में पुलिस बल को तैनात है। यह कार्यालय दरभंगा, मुजफ्फरपुर, भागलपुर सहित 12 जिलों का है। इससे पूर्व इस कार्यालय के अंदर 21 अक्टूबर 2016 को निगरानी विभाग की टीम ने छापेमारी की थी।

    उस दौरान कार्यालय के प्रधान लिपिक नीलकमल मिश्र को अनुकंपा की नौकरी की फाइल बढ़ाने के नाम पर घूस की लेते दबोचा गया था।

    हाल के दिनों में तीन अप्रैल 2024 को दरभंगा ग्रामीण के विद्युत विभाग के कार्यपालक अभियंता अजीत कुमार और लाइनमैन रिंकू कुमारी को 40 हजार रुपये रिश्वत लेते गिरफ्तार किया गया था। आटा चक्की के लिए बिजली कनेक्शन देने के नाम पर रिश्वत मांगने की शिकायत निगरानी विभाग से की गई थी।

