    दीपावली के दिन डीएमसीएच इमरजेंसी अलर्ट मोड में, ओपीडी रहेगी बंद

    By Rahul Kumar Gupta Edited By: Dharmendra Singh
    Updated: Sun, 19 Oct 2025 08:30 PM (IST)

    दीपावली के मौके पर दरभंगा मेडिकल कालेज अस्पताल (DMCH) की इमरजेंसी सेवाएं अलर्ट पर रहेंगी। त्योहार के दौरान मरीजों की संभावित वृद्धि को देखते हुए ओपीडी सेवाएं बंद रहेंगी, लेकिन आपातकालीन सेवाएं 24 घंटे उपलब्ध रहेंगी। अस्पताल प्रशासन ने डाक्टरों और नर्सों की अतिरिक्त टीमें तैनात की हैं और सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी है।

    दरभंगा मेडिकल कालेज एवं अस्पताल । जागरण आर्काइव

    संवाद सहयोगी, दरभंगा। दीपावली के अवसर पर 20 अक्टूबर को दरभंगा मेडिकल कालेज एवं अस्पताल यानी डीएमसीएच की ओपीडी सेवा बंद रहेगी। इसको ध्यान में रखते हुए अस्पताल प्रशासन ने इमरजेंसी सेवा को अलर्ट मोड पर रखने का निर्णय लिया है, ताकि किसी भी आपात स्थिति में मरीजों को तत्काल चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराई जा सके।
    डीएमसीएच के उपाधीक्षक डा. सुरेंद्र कुमार ने जानकारी दी कि त्योहार के दिन अस्पताल में चिकित्सकों की तैनाती रोस्टर के अनुसार की जाएगी। सभी वरिष्ठ चिकित्सक आन कॉल रहेंगे, जिससे गंभीर मामलों में विशेषज्ञ परामर्श तुरंत उपलब्ध हो सके। उन्होंने बताया कि मरीजों और उनके परिजनों को किसी प्रकार की असुविधा न हो, इसके लिए विशेष सतर्कता बरती जाएगी। अस्पताल की सुरक्षा व्यवस्था भी सुदृढ़ की गई है।

    सभी सुरक्षा गार्डों को अलर्ट मोड पर रखा गया है और उन्हें अतिरिक्त सतर्कता बरतने के निर्देश दिए गए हैं। साथ ही, सभी स्वास्थ्य कर्मियों और अन्य कर्मचारियों को ड्यूटी पर पूरी मुस्तैदी के साथ उपस्थित रहने का आदेश दिया गया है। अस्पताल प्रशासन ने आमजन से अपील की है कि वे दीपावली के दिन ओपीडी बंद रहने की जानकारी को ध्यान में रखते हुए आवश्यकतानुसार इमरजेंसी सेवा का ही उपयोग करें।

    दीपावली को लेकर जिला प्रशासन अलर्ट

    दरभंगा : दीपावली पर्व को लेकर जिला प्रशासन पूरी तरह अलर्ट मोड में है। इसके लिए जिला प्रशासन ने पूरी तरह से तैयारी कर ली है। शहरी क्षेत्र के अलावा ग्रामीण क्षेत्रों में भी पुलिस तैनात रहेगी। वहीं किसी भी तरह की घटना-दुर्घटना पर पुलिस की पैनी नजर रहेगी।

    इधर अग्निशमन विभाग ने भी जिले में दीपावली को लेकर दर्जनों कर्मियों के साथ अग्निशमन की गाड़ी शहर से लेकर बेनीपुर व बिरौल अनुमंडल में गाड़ियों को अलग-अलग जगह पर लगाया गया है। भीड़-भाड़ वाले इलाकों में अग्निशमन की गाड़ियों को लगा दिया गया है। किसी भी तरह की आग की घटना होने पर हेल्पलाइन नंबर पर फोन करें। एसएसपी जगुनाथ रेड्डी जलारेड्डी ने बताया कि अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी को अनुमंडल पदाधिकारी से निर्देश मिला है कि जहां-जहां अवैध रूप से पटाखे दिख रहे हैं, उनको चिन्हित कर कार्रवाई करें।

    वहीं थाना प्रभारी को भी निर्देश दिया गया है कि दीपावली की विधि व्यवस्था में घनी बस्ती के पास वाले स्थान पर मौजूद रहें। वही पूरे जिले में 12 सौ पुलिस को तैनात किया गया है। कहीं भी मारपीट हो या कोई घटना हो, तुरंत 112 पर डायल करें। वही 112 की पुलिस के साथ-साथ लोकल थाने की पुलिस भी घटना स्थल पर पहुंचेगी।