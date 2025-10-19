Language
    Darbhanga News : डीएमसीएच के चिकित्सकों का चमत्कार, अंडकोष से निकाला तीन किलो का ट्यूमर

    By Rahul Kumar Gupta Edited By: Dharmendra Singh
    Updated: Sun, 19 Oct 2025 10:27 PM (IST)

    दरभंगा के एक व्यक्ति को पिछले दो दशक से अंडकोष और पेट में दर्द था। बोल न पाने के कारण वह अपनी समस्या चिकित्सकों को ठीक से नहीं बता पाता था। डीएमसीएच के चिकित्सकों ने सर्जरी करके उसके अंडकोष से तीन किलो का ट्यूमर निकाला। मरीज कुमरौली का रहने वाला है और उसे एब्डोमिनोस्क्रोटल हाइड्रोसील था। ऑपरेशन सफल रहा और मरीज खतरे से बाहर है।

    Hero Image

    सर्जरी विभाग में आपरेशन करते चिकित्सक। जागरण

    जागरण संवाददाता, दरभंगा । एक व्यक्ति दो दशक से अंडकोष और पेट में होने वाली पीड़ा से परेशान था। वह मुक-बधिर भी था। इसलिए वह अपने रोग के संबंध में चिकित्सकों को साफ-साफ बता भी नहीं पाता था। केवल इशारों में वह अपनी पीड़ा को चिकित्सकों के सामने व्यक्त करता था। जिस चिकित्सक को जो समझ में आता था, वहीं इलाज कर देता था।

    सर्जरी विभाग के चिकित्सकों ने रोग की पहचान की

    मगर पीड़ित का दर्द कम होने का नाम नहीं लेता था। अंत में वह दरभंगा मेडिकल कालेज अस्पताल यानी डीएमसीएच पहुंचा। जहां सर्जरी विभाग के चिकित्सकों ने उसके रोग की पहचान की। अंडकोष और पेट से शल्य चिकित्सा के माध्यम से तीन किलो का ट्यूमर निकालकर उसे नया जीवन प्रदान किया। बताया जाता है कि जिले के कुमरौली निवासी श्रवण शर्मा (45 वर्ष) को एब्डोमिनोस्क्रोटल हाइड्रोसील अंडकोष में पिछले 20 वर्षों से सूजन था। वह धीरे धीरे समय के अनुसार बढ़ता चला गया। उसके ट्यूमर के साइज के बढ़ने की वजह से वह अंडकोश से पेट में चला गया।

    यह एक डंबल के आकार का होताहै, जो अंडकोश और पेट को जोड़ती है। सर्जरी विभाग के चिकित्सक डा. प्रमोद कुमार साह के यूनिट में शनिवार को मरीज का सफल आपरेशन कर ट्यूमर को निकाला गया। वहीं मरीज खतरे से बाहर बताया जा रहा है। सफल आपरेशन करने में सीनियर कंसल्टेंट डा. प्रमोद कुमार साह के नेतृत्व में डा. कल्पना कुमारी, डा. चंदन कुमार, डा. प्रशांत मिश्रा , डा. सिराजुद्दीन अंसारी, डा. अविनाश राय, डा. पिंटू कुमार, डा. ऋतु कुमारी, एनेथेशिया चिकित्सक डा. बी कुमार की टीम में डा. अंकित, डा. गौतम, डा. जूही, डा. राजेश शामिल थे।

    सर्पदंश से युवक गंभीर रूप से घायल

    दरभंगा: रविवार सुबह लगभग नौ बजे समस्तीपुर जिले के कल्याणपुर थाना क्षेत्र के कोईलाम हायाघाट निवासी दीपक कुमार (19 वर्ष) खेत में शौच के लिए गए थे, तभी उन्हें सर्पदंश का सामना करना पड़ा। सांप ने युवक को उसके संवेदनशील अंग पर डस लिया, जिससे उनकी स्थिति गंभीर हो गई। दीपक किसी तरह घर पहुंचे और बेहोश हो गए। बेहोशी की अवस्था में उन्होंने केवल इतना कहा कि उन्हें सांप ने डस लिया है। स्वजन ने तुरंत उन्हें समस्तीपुर सदर अस्पताल पहुंचाया, जहां प्राथमिक उपचार के बाद उनकी गंभीर स्थिति को देखते हुए डीएमसीएच रेफर कर दिया गया। वर्तमान में दीपक का इलाज डीएमसीएच के मेडिसिन क्रिटिकल केयर यूनिट में चल रहा है। उनके बड़े भाई चंदन पासवान और बड़ी बहन तुलसी देवी ने बताया कि दीपक समस्तीपुर के मारवाड़ी कालेज में प्लस वन का छात्र है। उनकी हालत नाजुक बनी हुई है।