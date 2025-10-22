Bihar Election : मतदान प्रतिशत बढ़ाने में जीविका की भूमिका सबसे अहम
दरभंगा में, बिहार विधानसभा चुनाव के लिए मतदाता जागरूकता अभियान को सशक्त बनाने के लिए जिलाधिकारी की अध्यक्षता में जीविका कर्मियों का उन्मुखीकरण कार्यक्रम हुआ। जिलाधिकारी ने मतदान प्रतिशत बढ़ाने में जीविका की भूमिका को महत्वपूर्ण बताया और प्रवासी मतदाताओं को जागरूक करने का आह्वान किया। उन्होंने कार्य की निगरानी और प्रभावी क्रियान्वयन पर जोर दिया ताकि अधिक से अधिक लोग मतदान के लिए प्रेरित हों।
जागरण संवाददाता, दरभंगा। बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर मतदाता जागरूकता अभियान को सशक्त बनाने के उद्देश्य से बुधवार को लहेरियासराय स्थित जिला प्रेक्षागृह में जिलाधिकारी कौशल कुमार की अध्यक्षता में जीविका कर्मियों एवं सभी पंचायतों की स्वीप नोडल जीविका दीदियों का एक दिवसीय उन्मुखीकरण कार्यक्रम आयोजित किया गया।
जीविका की पहुंच समाज के प्रत्येक व्यक्ति तक
जिलाधिकारी कौशल कुमार ने कहा कि जीविका का कार्य अत्यंत सराहनीय है। मतदाता जागरूकता के क्षेत्र में जीविका दीदियों का योगदान अनुकरणीय है। उन्होंने कहा कि जीविका की पहुंच समाज के प्रत्येक परिवार और व्यक्ति तक है, इसलिए मतदान प्रतिशत बढ़ाने में जीविका की भूमिका सबसे अहम है। जिलाधिकारी ने कहा कि छठ महापर्व की तरह ही मतदान भी हमारे लोकतंत्र का महापर्व है। जिसमें किसी भी योग्य मतदाता को मतदान से वंचित नहीं रहना चाहिए। उन्होंने जीविका दीदियों से अपील की कि छठ पर्व पर घर लौटे प्रवासी मतदाताओं और ऐसे मतदाताओं जो यहां रहकर भी मतदान नहीं करते, उनसे विशेष आग्रह करें कि वे अवश्य वोट डालें। इससे जिले का मतदान प्रतिशत निश्चित रूप से बढ़ेगा।
कार्य की सतत मानीटरिंग की जाए
डीएम ने जीविका की डीपीएम डा. ऋचा गार्गी को निर्देश दिया कि ग्राम संगठन स्तर पर विशेष टीमें गठित की जाएं, जो मतदाता जागरूकता कार्य की निगरानी करें और लाइन लिस्टिंग के माध्यम से धरातल पर प्रभावी क्रियान्वयन सुनिश्चित करें। डीपीएम ने सभी बीपीएम और नोडल पदाधिकारियों को संबोधित करते हुए कहा कि ग्राम संगठन स्तर पर व्हाट्सएप ग्रुप बनाकर कार्य की सतत मानीटरिंग की जाए। उन्होंने कहा कि सभी जीविका दीदियां सुनियोजित रणनीति बनाकर मतदाता जागरूकता को जन आंदोलन का रूप दें, ताकि अधिक से अधिक लोग मतदान के लिए प्रेरित हों।
कार्यक्रम में जिला स्वीप आइकान मणिकांत झा ने जीविका दीदियों के प्रयासों की सराहना करते हुए कहा कि आज जीविका महिला सशक्तिकरण का पर्याय बन चुका है। उन्होंने कहा कि अब समय आ गया है कि हम संविधान से मिले अधिकार को कर्तव्य में बदलें और प्रत्येक मतदाता अपने बूथ पर जाकर मतदान करें। उनके द्वारा प्रस्तुत स्वरचित देशभक्ति गीतों ने सभा में देशप्रेम और उत्साह का वातावरण बना दिया। कार्यक्रम में जीविका दीदियों ने अपने अनुभव साझा किये। गौराबौराम की गुड़िया झा ने कहा कि वे गांव-गांव जाकर लोगों को प्रेरित कर रही हैं कि मतदान अवश्य करें, क्योंकि यह समानता और सशक्त लोकतंत्र की कुंजी है।
