Bihar Politics: पाग विवाद पर केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने मांगी माफी, मैथिली ठाकुर की सभा में हुआ था अपमान

जागरण संवाददाता, दरभंगा। केंद्रीय मंत्री एवं बिहार भाजपा के प्रभारी धर्मेंद्र प्रधान ने अलीनगर के पाग विवाद को पार्टी की ओर से दरभंगा एवं मिथिलांचल के समाज से माफी मांगी है। उन्होंने कहा कि उनकी नादानी और नासमझी के लिए माफी मांगता हूं, मिथिला के पाग का सबको सम्मान करना है।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

बता दें कि अलीनगर विधानसभा में भाजपा प्रत्याशी मैथिली ठाकुर के चुनाव प्रचार के दौरान उत्तर प्रदेश की विधायक और स्टार प्रचारक केतकी सिंह ने मिथिलांचल के गौरव के प्रतीक 'पाग' को फेंक कर कहा था, " मिथिला का गौरव पाग नहीं, मैथिली ठाकुर है"।

केतकी सिंह पाग को हाथ में लिए कहते नजर आ रही हैं कि यह क्या है? मौके पर मौजूद भीड़ से आवाज आती है कि "पाग मिथिला का सम्मान है।" इतने में ही वह बोलतीं हैं, "नहीं मिथिला का सम्मान पाग नहीं है, मैथिली ठाकुर ही मिथिला का सम्मान है।"

उनके इस व्यवहार पर विद्यापति सेवा संस्थान ने भी आपत्ति जताई थी और विधायक के खिलाफ कठोर अनुशासनिक कार्रवाई करने एवं सार्वजनिक रूप से मिथिलावासियों से क्षमा याचना की मांग की थी। विधायक ने मानी थी गलती इंटरनेट मीडिया पर जोरदार विरोध होने के बाद केतकी सिंह ने खेद प्रकट किया। सिंह ने कहा कि पाग को विश्व भर में लोग सम्मान की दृष्टि से देखते हैं। इसके अपमान की बात सपने में भी नहीं सोच सकती हूं।

उन्होंने कहा कि इस देश के प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने इसको सबसे ऊपर रखा है, मेरी क्या औकात है जो इसका अपमान करे। मेरी धारणा बत इतनी थी घर की बेटी को भी पगड़ी ही कहा जाता है। बेटी समाज की पग है। मैंने मां सीता से पाग को जोड़ा और कहा कि इस पाग का जितना सम्मान होता है, उतना ही सम्मान मैथिली का होना चाहिए।

मैथिली ठाकुर का भी वीडियो हुआ था वायरल भाजपा प्रत्याशी व लोक गायिका मैथिली ठाकुर का एक वीडियो प्रसारित हो रहा है, जिसे मिथिला के मान सम्मान के साथ खिलवाड़ से जोड़कर पेश किया गया। इस वीडियो में मैथिली ठाकुर पाग में मखाना रख उसे खा रहीं हैं।

हालांकि स्वयं मैथिली ठाकुर ने ऐसी प्रसारित वीडियो का खंडन करते हुए कहा कि जहां भी जाती हैं, वहां लोग पाग पहनाकर सम्मान करते हैं। प्रेम जताते हैं। इसी क्रम में बुधवार की रात्रि 12 बजे घनश्यामपुर गांव में महिलाओं ने उन्हें मखाना भेंट दिया था। उन्हीं लोगों ने प्यार से उन्हें मखाना भी खिलाया था। जिसे गलत ढंग से प्रचारित किया जा रहा है।

राजद नेताओं ने थामा भाजपा का दामन वे शनिवार को दिल्ली मोड स्थित एक होटल में मीडिया से मुखातिब थे। मौके पर वीआइपी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बद्री कुमार पूर्वे और राजद के अतिपिछड़ा प्रकोष्ठ के प्रदेश उपाध्यक्ष डॉ. कुमार गौरव समेत कई नेताओं ने भाजपा की सदस्यता ग्रहण की।