    Darbhanga News : एक ही वार्ड में सामान्य मरीज और डेंगू पीड़ित-डीएमसीएच की व्यवस्था कटघरे में

    By Mrityunjay Bhardwaj Edited By: Dharmendra Singh
    Updated: Wed, 10 Dec 2025 04:36 PM (IST)

    दरभंगा के डीएमसीएच में डेंगू वार्ड में बड़ी लापरवाही सामने आई, जहां डेंगू मरीजों के साथ सामान्य मरीजों को भी भर्ती किया गया था। औषधि विभाग के न्यू डें ...और पढ़ें

    वार्ड में आम मरीजों के साथ भर्ती डेंगू मरीज। जागरण

    निर्मल पाण्डेय, दरभंगा । डीएमसीएच के डेंगू वार्ड में मंगलवार को बड़ी लापरवाही सामने आई। आम मरीजों के साथ डेंगू के मरीज भर्ती थे। औषधि विभाग प्रांगण में बने न्यू डेंगू वार्ड में दो डेंगू मरीज का इलाज आम मरीजों के साथ चल रहा था। जबकि प्रथम तल पर केवल डेंगू मरीजों के लिए 12 बेड सुरक्षित रखे गए हैं।

    इसके बावजूद पहली मंजिल पर भी आम मरीज का भी उपचार किया जा रहा है। दूसरी मंजिल पर भी दो डेंगू मरीजों के साथ सामान्य मरीजों को भर्ती किया गया था। स्वजनों ने चिंता व्यक्त की कि इससे बाकी मरीजों को भी डेंगू होने का खतरा बना रहता है। एक डेंगू मरीज के स्वजन ने बताया कि मरीज दिल्ली में मजदूरी करता था।

    वहीं, उसे बुखार हुआ और जांच में डेंगू पाया गया। वह करीब पांच दिनों से बीमार था और किसी तरह घर पहुंचा, जहां से मंगलवार को उसे डीएमसीएच के डेंगू वार्ड में भर्ती कराया गया।

    दूसरे मरीज की पहचान मधुबनी के जयनगर थाना क्षेत्र के जयनगर क्षेत्र के रूप में हुई। स्वजनों ने बताया कि वह राजस्थान घूमने गया था। वहां पांच दिसंबर को उसे बुखार हुआ। सात दिसंबर को वह घर लौटा और सोमवार को दरभंगा के एक निजी चिकित्सक से दिखाया गया।

    जांच में डेंगू की पुष्टि होने पर डाक्टरों की सलाह पर उसे डीएमसीएच में भर्ती किया गया। दोनों मरीजों का इलाज औषधि विभाग के विभागाध्यक्ष डा. यूसी झा के यूनिट में चल रहा है।

    इस बाबत उपाधीक्षक डा. अमित कुमार ने निदेश देते हुए सामान्य मरीज को डेंगू मरीज के पास से खाली कराया। यह पूरा मामला साफ तौर पर दर्शाता है कि डीएमसीएच में डेंगू जैसे संक्रामक रोगों के प्रति आवश्यक सतर्कता और प्रबंधन का अभाव है, जो न केवल स्वास्थ्य व्यवस्था की लापरवाही को उजागर करता है बल्कि मरीजों की सुरक्षा पर भी गंभीर सवाल खड़े करता है।