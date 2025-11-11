Language
    दिल्ली धमाके का बिहार पर भी असर, दरभंगा एयरपोर्ट पर सुरक्षा एजेंसियों की पैनी नजर

    By Rahul Kumar Gupta Edited By: Dharmendra Singh
    Updated: Tue, 11 Nov 2025 06:47 PM (IST)

    Darbhanga News : दिल्ली में हुए धमाके के बाद बिहार के दरभंगा एयरपोर्ट पर सुरक्षा बढ़ा दी गई है। यात्रियों की गहन जांच हो रही है और एयरपोर्ट पर सुरक्षा बलों की तैनाती बढ़ा दी गई है। सुरक्षा एजेंसियां किसी भी अप्रिय घटना को रोकने के लिए सतर्क हैं और यात्रियों से सहयोग करने की अपील की गई है।

    यह तस्वीर जागरण आर्काइव से ली गई है।

    संवाद सहयोगी, दरभंगा। नई दिल्ली में कार ब्लास्ट होने के बाद मंगलवार को दरभंगा एयरपोर्ट पर सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है। परिवेश द्वार पर सघन तलाशी के बाद यात्रियों को एयरपोर्ट के अंदर व बाहर निकलने की अनुमति दी जा रही है।

    विमानों के अंदर तलाशी की प्रक्रिया समाप्त किए जाने के बाद टेक आफ करवाया जाता है। यात्रियों और बैगेज को सुरक्षा में तैनात जवान सघन जांच के बाद विमान में बैठने के लिए अनुमति दे रहे हैं।

    इसके लिए बिहार पुलिस के अलावा एयरपोर्ट के सुरक्षा में तैनात बीएमपी बटालियन चौकस है। हरेक संदिग्ध वस्तु और यात्रियों पर लगातार निगरानी कर रहे हैं। इसके अलावा एयरपोर्ट के आस-पास के थाने की पुलिस पदाधिकारियों को भी अलर्ट रखा गया है।

    एयरपोर्ट के आस-पास के क्षेत्रों में पुलिस वाहन लगातार गश्त कर संदिग्ध वस्तु पर नजर रख रहे हैं। पार्किंग में वाहनों को सघन तलाशी अभियान चला कर ठहराव कराई जा रही है।

    परेश द्वार के बाहर सुरक्षित स्थानों पर वाहनों को रोककर यात्रियों को गाड़ी उतरने और चढ़ने की अनुमति दी जा रही है। साथ ही प्रतीक्षालय में बैठने वाले लोगों और पार्किंग एरिया में पुलिस पदाधिकारी चप्पे-चप्पे पर जांच पड़ताल कर लोगों को ठहरने और जाने दे रही है। इसके अलावा आस-पास के होटलों और प्रतिष्ठानों में ठहरने वाले संदिग्ध व्यक्तियों पर पुलिस प्रशासन की नजर करी है।

    इसके लिए होटलों आदि में जांच पड़ताल कर रहे हैं। आस-पास के दिल्ली मोड़ सहित विभिन्न चौक चौराहे पर वाहन चेकिंग अभियान चलाकर असामाजिक तत्वों और संदिग्ध व्यक्तियों की पड़ताल जारी रखे हुए हैं।

    वहीं बस स्टैंड के अंदर वाहनों की तलाशी ली जा रही है। तलाशी की प्रक्रिया समाप्त होने के बाद सुरक्षित जगहों से यात्रियों को बस आदि में सफर करने के लिए गाड़ियों में बैठने दे रही है।साथ ही दरभंगा पुलिस संदिग्ध व्यक्तियों और वस्तु दिखने पर तत्काल जानकारी देने की लोगों से अपील कर रहे हैं। ताकि किसी भी अप्रिय घटनाओं से निपटा जा सके।