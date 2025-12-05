Darbhanga News : सब्सिडी वाला गेहूं बीज निकला ‘डिफेक्टिव’ किसान पूछ रहे, राहत कब मिलेगी?

संवाद सहयोगी, कुशेश्वरस्थान (दरभंगा) । पूर्वी प्रखंड कृषि कार्यालय से अनुदानित दर पर बिहार राज्य बीज निगम कंपनी के खरीदे गए गेहूं बीज की गुणवत्ता पर गंभीर सवाल खड़ा हो गया है। बीज की बुआई के 20 दिन बीत जाने के बाद भी खेत में अंकुरण नहीं होने से किसान आक्रोशित हैं।

जबकि जंगली खर पतवार खेतों में उग आए हैं। इस बाबत पूर्वी प्रखंड के खलासीन गांव निवासी किसान चांद देवी ने प्रखंड कृषि पदाधिकारी को आवेदन देकर जांचोपरांत संबंधित बीज विक्रेता के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई की मांग की है। आवेदन में उन्होंने बताया कि 15 नवंबर 2025 को प्रखंड कृषि कार्यालय से अनुदानित दर पर गेहूं का बीज खरीदा गया था। 16 नवंबर को 15 कट्ठा खेत में बुआई की गई, लेकिन 20 दिन बीत जाने के बावजूद खेत में एक भी पौधा अंकुरित नहीं हुआ। इससे पूरे परिवार की आजीविका पर संकट खड़ा हो गया है।

पीड़ित किसान के पति सूर्य नारायण पासवान उर्फ सूरज सक्सेना ने आरोप लगाया कि घटिया किस्म का बीज उपलब्ध कराए जाने के कारण अंकुरण नहीं हो सका। उन्होंने कहा कि जब सरकारी स्तर पर ही खराब बीज की आपूर्ति हो रही है, तो खुले बाजार में मिलने वाले बीज की गुणवत्ता का अंदाजा सहज ही लगाया जा सकता है।

उन्होंने बताया कि इसी 15 कट्ठा खेत की उपज से पूरे परिवार का साल भर का भोजन चलता है। अंकुरण नहीं होने से परिवार के सामने गंभीर खाद्यान्न संकट उत्पन्न हो गया है। किसान दंपती ने प्रखंड कृषि पदाधिकारी से क्षतिपूर्ति देने की मांग की है।

मुआवजा नहीं मिलने की स्थिति में प्रखंड कृषि कार्यालय पर पूरे परिवार के साथ धरना-प्रदर्शन की चेतावनी दी है। उधर, इटहर पंचायत के बिसुनिया गांव के कई किसानों ने भी प्रखंड कृषि कार्यालय से बिहार राज्य बीज निगम कंपनी का गेहूं बीज लेकर बुआई करने के बाद अंकुरण नहीं होने की शिकायत दर्ज कराई है।