    दरभंगा की 10 सीटों पर 123 प्रत्याशी, सुर्खियों में महागठबंधन में खींचतान और लंगड़ीमार से गौड़ाबौराम सीट

    By Mukesh Srivastava Edited By: Piyush Pandey
    Updated: Thu, 06 Nov 2025 09:24 AM (IST)

    Bihar Election 2025: दरभंगा जिले की दस विधानसभा सीटों पर 123 प्रत्याशी मैदान में हैं। 2020 में जदयू, भाजपा, वीआईपी और राजद ने सीटें जीती थीं। इस बार एनडीए और महागठबंधन के बीच मुकाबला है, जिसमें जातीय समीकरण और भितरघात एक चुनौती हैं। वीआईपी ने गौड़ाबौराम में राजद को समर्थन दिया है। 

    नाव से मध्य विद्यालय इटहर मतदान केन्द्र जा रहे मतदान कर्मी एवं सुरक्षा बल। (जागरण)

    जागरण संवाददाता, दरभंगा। जिले की 10 विधानसभा सीटों पर 123 प्रत्याशी चुनावी मैदान में भाग्य आजमा रहे हैं। 2020 के चुनाव में इन 10 में से तीन सीटों पर जदयू, चार पर भाजपा और दो पर वीआईपी सहित एक पर राजद ने जीत दर्ज की थी।

    इस बार के चुनाव में छह सीटों पर भाजपा और चार सीट पर जदयू के उम्मीदवार एनडीए की ओर से मैदान में हैं। महागठबंधन की ओर से पांच सीटों पर राजद, दो-दो पर कांग्रेस एवं वीआईपी और एक पर माकपा ने अपने उम्मीदवार दिए हैं।

    इधर, वीआईपी ने गौड़ाबौराम सीट पर अपने प्रत्याशी की जगह राजद के सिंबल पर चुनाव लड़ रहे प्रत्याशी को अपना समर्थन देने की घोषणा कर दी है। सभी सीटों पर जन सुराज पार्टी और जाले, केवटी, गौड़ाबौराम ओर ग्रामीण से एआईएमआईएम ने योद्धा को उतारे हैं।

    प्लुरल्स ने दो पर अपने उम्मीदवार दिए हैं। प्रमुख गठबंधन दलों के अलावा निर्दलीय भी चुनावी मैदान में ताल ठोक रहे। सभी ने जातीय और स्थानीय समीकरणों को साधते हुए प्रत्याशी बनाए हैं।

    ऐसे में इस बार जातीय आधार पर होने वाले वोट बिखराव और टिकट बंटवारे के बाद पनपे भितरघात के खतरे को टालना दोनों गठबंधन दलों के लिए बड़ी चुनौती है। जन सुराज ने ठीक से बैटिंग करने की तैयारी की है।

    ऐसे में सभी जगहों पर त्रिकोण बनने की संभावनाएं हैं, लेकिन जन से जुड़े जमीनी लोग कहते हैं अंत-अंत तक जंग सीधे एनडीए और महागठबंधन के बीच दिख रही है।

    कुल मतदाता 2890605

    • पुरुष - 1523142
    • महिला - 1367420
    • युवा - (19-39 वर्ष) 39838
    • वृद्ध - (85 वर्ष से ऊपर) 310165