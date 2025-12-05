न उड़ान का भरोसा, न किराए में राहत... दरभंगा से हवाई सफर क्यों बनी पहेली?

संवाद सहयोगी, दरभंगा । दरभंगा एयरपोर्ट से हवाई सफर करने वाले यात्रियों को टिकटों का बढ़ते दाम एक बार फिर चौंकाने लगा है। लगातार उड़ान संख्या में कमी आने की वजह से विभिन्न शहरों के टिकटों का दाम चरम सीमा को पार कर दिया है। इसका खामियाजा यहां से हवाई सफर करने वाले यात्रियों को भुगतना पड़ रहा है। जो हाल त्योहार नजदीक आने पर रहता है।

वैसा ही नौबत त्योहार के बाद अन्य दिनों में निरंतर बढ़त दिखा जा रहा है। यह स्थिति किसी एक शहरों के टिकट दाम में नहीं है। यहां दिल्ली, मुंबई, कोलकाता और हैदराबाद सहित चारों महानगरों के बीच संचालित होनेवाली इंडिगो,स्पाइसजेट और अकाशा एयरलाइंस कंपनी के विमान में बना है।

सर्वाधिक बढ़त स्पाइसजेट कंपनी में देखा जाता सकता है। छह दिसंबर से दस दिसंबर के बीच मुंबई से दरभंगा तक की हवाई सफर करने पर स्पाइसजेट कंपनी के विमान में एक टिकट खरीदने पर सात हजार से लेकर 37,703 रुपया लगाकर सफर करना पर रहा है। इंडिगो में 7,410 रुपया लग रहा है।

अकाशा के विमान में एक टिकट खरीदने पर पांच से दस हजार रुपया के बीच खर्च किया जा रहा है। वापसी में दरभंगा और मुंबई के बीच स्पाइसजेट कंपनी के विमान में एक टिकट खरीदने पर 13,488 से 23,096 रुपया लग रहे हैं। अकाशा और इंडिगो में एक टिकट खरीदने पर 13,488 और 14,120 रुपया से लेकर 18,215 और 18,871 रुपया के बीच है।

दिल्ली और दरभंगा हवाई मार्ग पर स्पाइसजेट,इंडिगो और अकाशा एयरलाइंस कंपनी यात्रियों से खास वसूली नहीं कर पा रहे हैं। तीनों एयरलाइंस कंपनी बराबर किराया रखे है। एक टिकट का दाम इंडिगो,अकाशा और स्पाइसजेट कंपनी ने एक टिकट की खरीदारी करने पर चार से छह हजार रुपया के बीच में दाम रोके है। इससे यात्रियों को राहत मिलती दिख रही है। जबकि इसी हवाई मार्ग पर सेम अवधि में यात्रियों को टिकट का दाम चौंका रहे हैं।

दिल्ली और दरभंगा हवाई मार्ग पर स्पाइसजेट कंपनी के विमान में एक टिकट खरीदने पर सात हजार रुपया से लेकर 34,413 के बीच यात्रियों से वसूल हो रहा। अकाशा में एक टिकट का दाम सात हजार रुपया से लेकर 20,317 रुपया रखा गया है। इंडिगो के विमान एक टिकट पर सात हजार से लेकर 11,945 रुपया में टिकट की खरीदारी हो रही है।

हैदराबाद और दरभंगा हवाई मार्ग पर इंडिगो के विमान में एक टिकट खरीदने पर छह से आठ हजार रुपया तक में एक टिकट उपलब्ध है। वापसी में हवाई सफर कर जानेवाले यात्रियों से एक टिकट बुक कराने में 10,618 से लेकर 24,950 रुपया खर्च करना पर रहा है।

कोलकाता और दरभंगा हवाई मार्ग पर इंडिगो के विमान में हवाई सफर करने वाले यात्रियों को एक टिकट खरीदने में तीन से पांच हजार रुपया के बीच उपलब्ध हो रहा है। जबकि वापसी में इसी हवाई मार्ग पर सफर करने वाले यात्रियों को एक टिकट पर सात हजार से लेकर 17,580 रुपया खर्च करना पर रहा है।

बेंगलुरू की उड़ान बंद होने से यात्रियों को हो रही परेशानी पिछले एक माह से दरभंगा और बेंगलुरू हवाई मार्ग पर उड़ान सेवा बंद किए जाने की वजह से यात्रियों को अधिक परेशानी झेलने पड़ रही है। बड़ी संख्या में दरभंगा और मिथिलांचल के लोग बेंगलुरू में रहकर नौकरी और व्यवसाय चला रहे हैं।