दरभंगा से मुंबई की उड़ान महंगी; छठ के बाद टिकट 27 हजार तक, वापसी का सफर होगा मुश्किल
छठ पूजा के बाद दरभंगा से मुंबई की हवाई यात्रा महंगी हो गई है। मुंबई जाने वाले यात्रियों को अब 27 हजार रुपये तक का टिकट खरीदना पड़ रहा है। विमान कंपनियों ने मांग बढ़ने के कारण कीमतें बढ़ा दी हैं, जिससे यात्रियों को परेशानी हो रही है। वापसी का सफर भी मुश्किल होने वाला है, क्योंकि वापसी का टिकट भी महंगा है। अन्य शहरों के लिए भी हवाई यात्रा महंगी हो गई है।
संवाद सहयोगी, दरभंगा। दीपावली और छठ महापर्व पर बिहार के बाहर दूसरे राज्यों से आए लोगों को त्योहार संपन्न कर दरभंगा एयरपोर्ट से वापस जाना आसान नहीं होगा। छठ महापर्व के त्योहार पर आनेवाले लोगों को वापस लौटने की चिंता सताने लगी है।
दरभंगा एयरपोर्ट से वापस लौटने वाले यात्रियों में टिकटों की बुकिंग कराने के लिए आपाधापी शुरू हो गई है। दरभंगा और मुंबई हवाई मार्ग पर टिकटों की कीमत में सर्वाधिक उछाल आया है।
30 अक्टूबर से पांच नवंबर के बीच मुंबई वापस लौटने पर स्पाइसजेट के विमान में एक टिकट की खरीदारी करने पर 11,126 से 20,996 रुपये लग रहा है। अकासा में 8,590 से 27,570 रुपये में एक टिकट उपलब्ध है।
इंडिगो में 8,092 से 21,007 रुपये खर्च करना पड़ेगा। जबकि इस अवधि में आने वाले यात्रियों को स्पाइसजेट, इंडिगो और अकासा के विमान में छह से आठ हजार के बीच टिकट उपलब्ध है।
दरभंगा और दिल्ली हवाई मार्ग पर स्पाइसजेट में एक टिकट 8,689 से 15,619 रुपये के बीच मिल रहा है। अकासा में 9,517 से 16,818 में टिकट है। इंडिगो के विमान में 6,453 से 15,431 रुपये लग रहा है।
इस हवाई मार्ग पर आने वाले यात्रियों को स्पाइसजेट, इंडिगो और अकासा के विमान में चार से पांच हजार के बीच में टिकट है। दरभंगा और हैदराबाद हवाई मार्ग पर वापसी में इंडिगो के विमान में 10,016 से लेकर 19,841 रुपये के बीच टिकट है, जबकि आने के लिए 6,056 रुपये लग रहा है। कोलकाता वापसी और आने में 16,374 से 18,142 रुपये लिया जा रहा है।
अब पांच महीने बाद दरभंगा और बेंगलुरु हवाई पर मार्ग सीधी उड़ान
शनिवार से दरभंगा और बेंगलुरु हवाई मार्ग पर स्पाइसजेट की ओर से उड़ान सेवा बंद कर दी गई है। दरभंगा और बेंगलुरु के बीच टिकटों की बुकिंग बंद है। ट्रेवल एजेंट के अनुसार, अगले पांच महीने तक के लिए दरभंगा और बेंगलुरु के बीच टिकटों की बुकिंग है।
नए वर्ष में 29 मार्च से टिकटों की बुकिंग चालू ली जा रही है। दरभंगा से बेंगलुरु का हवाई किराया 12,325 रुपये रखा गया है। इच्छुक लोग टिकटों की बुकिंग भी करा रहे हैं।
स्पाइसजेट की ओर से अचानक उड़ान सेवा बंद किए जाने की वजह छठ महापर्व के मौके पर घर पहुंचे यात्रियों के वापसी की राह आसान नहीं होगी। उनको कनेक्टिंग फ्लाइट अथवा पटना एयरपोर्ट से हवाई सफर का विकल्प उपलब्ध है।
दरभंगा और बेंगलुरु के बीच कनेक्टिंग फ्लाइट लेने पर 10 से 25 हजार रुपये एक टिकट पर खर्च कर पहुंच रहा है। वापस जाने वाले यात्रियों को 27 अक्टूबर से पांच नवंबर के बीच 20 से 42,409 रुपया के बीच लगाकर जाना होगा।
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।