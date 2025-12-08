दरभंगा-दिल्ली रूट पर किराये की ‘उड़ान’ जारी, कीमतों ने बढ़ाई यात्रियों की मुश्किलें

दरभंगा से दिल्ली हवाई मार्ग पर सफर करने वाले यात्री सर्वाधिक प्रभावित, अन्य पर टिकट की कीमत स्थिर



संवाद सहयोगी । एयर क्रू रोस्टिंग की वजह से विभिन्न एयरपोर्ट से रोजाना इंडिगो की सैकड़ों उड़ानें प्रभावित हो रही हैं। इस स्थिति में फ्लाइट पकड़कर यात्रा करने वालों की योजना बिगड़ रही है।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

एयरलाइंस कंपनियों के मनमाने किराए पर विराम लगाने के निर्देश इधर, भारतीय नागरिक उड्डयन निदेशालय ने छह दिसंबर को सख्ती दिखाते हुए एयरलाइंस कंपनियों के मनमाने किराए पर विराम लगाने के निर्देश दिए। दूरी के अनुसार किराया निर्धारित कर दिया। लेकिन स्पाइसजेट कंपनी इसकी अनदेखी कर यात्रियों से अब भी मनमाने किराए की वसूली कर रही है।

यात्रियों से मनमाने दर पर टिकटों के कीमत की वसूली दरभंगा एयरपोर्ट से आवागमन करने वाले यात्रियों से मनमाने दर पर टिकटों के कीमत की वसूली हो रही है। दरभंगा से दिल्ली हवाई मार्ग पर सफर करने वाले यात्री सर्वाधिक प्रभावित हैं। अन्य हवाई मार्ग पर टिकट की कीमत स्थिर है। कई तिथियों में तो सीटें फुल हो चुकी हैं।

13 दिसंबर तक इंडिगो की नो फ्लाइट्स हैदराबाद, दिल्ली और मुंबई हवाई मार्ग पर नौ, 10, 11, 12 एवं 13 दिसंबर में इंडिगो की नो फ्लाइट्स है। नौ से 15 दिसंबर के बीच दरभंगा से मुंबई जाने के लिए स्पाइसजेट के विमान में एक टिकट की खरीदारी पर यात्रियों से 10,342 से लेकर 20,156 रुपये लिए जा रहे हैं। इंडिगो में एक टिकट 10 हजार से लेकर 14,120 रुपये में उपलब्ध कराया जा रहा है।