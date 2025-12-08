Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    दरभंगा-दिल्ली रूट पर किराये की ‘उड़ान’ जारी, कीमतों ने बढ़ाई यात्रियों की मुश्किलें

    By Mrityunjay Bhardwaj Edited By: Dharmendra Singh
    Updated: Mon, 08 Dec 2025 05:53 PM (IST)

    दरभंगा-दिल्ली रूट पर हवाई किराये में लगातार हो रही वृद्धि से यात्रियों की मुश्किलें बढ़ गई हैं। इस अप्रत्याशित वृद्धि के कारण यात्रियों को अपनी यात्रा ...और पढ़ें

    prefferd source google
    Hero Image

    इस खबर में प्रतीकात्मक तस्वीर लगाई गई है। 

    दरभंगा से दिल्ली हवाई मार्ग पर सफर करने वाले यात्री सर्वाधिक प्रभावित, अन्य पर टिकट की कीमत स्थिर

    संवाद सहयोगी । एयर क्रू रोस्टिंग की वजह से विभिन्न एयरपोर्ट से रोजाना इंडिगो की सैकड़ों उड़ानें प्रभावित हो रही हैं। इस स्थिति में फ्लाइट पकड़कर यात्रा करने वालों की योजना बिगड़ रही है।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    एयरलाइंस कंपनियों के मनमाने किराए पर विराम लगाने के निर्देश

    इधर, भारतीय नागरिक उड्डयन निदेशालय ने छह दिसंबर को सख्ती दिखाते हुए एयरलाइंस कंपनियों के मनमाने किराए पर विराम लगाने के निर्देश दिए। दूरी के अनुसार किराया निर्धारित कर दिया। लेकिन स्पाइसजेट कंपनी इसकी अनदेखी कर यात्रियों से अब भी मनमाने किराए की वसूली कर रही है।

    यात्रियों से मनमाने दर पर टिकटों के कीमत की वसूली

    दरभंगा एयरपोर्ट से आवागमन करने वाले यात्रियों से मनमाने दर पर टिकटों के कीमत की वसूली हो रही है। दरभंगा से दिल्ली हवाई मार्ग पर सफर करने वाले यात्री सर्वाधिक प्रभावित हैं। अन्य हवाई मार्ग पर टिकट की कीमत स्थिर है। कई तिथियों में तो सीटें फुल हो चुकी हैं।

    13 दिसंबर तक इंडिगो की नो फ्लाइट्स

    हैदराबाद, दिल्ली और मुंबई हवाई मार्ग पर नौ, 10, 11, 12 एवं 13 दिसंबर में इंडिगो की नो फ्लाइट्स है। नौ से 15 दिसंबर के बीच दरभंगा से मुंबई जाने के लिए स्पाइसजेट के विमान में एक टिकट की खरीदारी पर यात्रियों से 10,342 से लेकर 20,156 रुपये लिए जा रहे हैं। इंडिगो में एक टिकट 10 हजार से लेकर 14,120 रुपये में उपलब्ध कराया जा रहा है।

    अकासा के विमान में एक टिकट की खरीदारी करने पर 11,672 से लेकर 17,071 रुपये खर्च हो रहे हैं। इसी अवधि में मुंबई से दरभंगा आने के लिए स्पाइसजेट में एक टिकट की कीमत 7,143 से लेकर आठ हजार रुपये तक है। अकासा के विमान में एक टिकट पर सात हजार से लेकर 15,034 रुपये लग रहा है। इंडिगो में एक टिकट की कीमत 8,302 रुपये है।