    Darbhanga Crime : राजो गांव में पिस्तौल के साथ दो युवक गिरफ्तार, ग्रामीणों ने दिखाई बहादुरी

    By Sadare Alam Edited By: Dharmendra Singh
    Updated: Sun, 16 Nov 2025 10:36 PM (IST)

    दरभंगा के राजो गांव में पिस्तौल लहरा रहे दो युवकों को ग्रामीणों ने पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया। इस घटना से गांव में तनाव का माहौल है, लेकिन ग्रामीणों की तत्परता से एक बड़ी घटना टल गई। पुलिस मामले की जांच कर रही है।

    राजो में पिस्टल के साथ दो गिरफ्तार मामले की जांच करते थानाध्यक्ष। जागरण

    संवाद सहयोगी, सिंहवाड़ा (दरभंगा) । सिंहवाड़ा थाना क्षेत्र के राजो गांव में रविवार शाम को पिस्तौल लहरा रहे दो युवकों को स्थानीय ग्रामीणों ने पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया। इस घटना के संबंध में ग्रामीण लालबाबू यादव ने थाना में प्राथमिकी दर्ज कराई है। पुलिस ने गिरफ्तार आरोपितों के खिलाफ कार्रवाई शुरू कर दी है।

    लालबाबू यादव ने अपने आवेदन में बताया कि उनके छोटे बेटे रत्नेश यादव का मुजफ्फरपुर जजुआर थाना के लखनपुर निवासी राम बाबू सहनी के पुत्र राकेश सहनी के साथ होली के दिन झगड़ा हुआ था। होली के दिन रत्नेश यादव महिंद्रा पिकअप लेकर कटरा थाना की तरफ आ रहा था, जब वह राकेश सहनी के घर के पास लखनपुर पहुंचा, तब राकेश सहनी ने 4-5 लड़कों के साथ मिलकर उसकी पिकअप को घेरकर मारपीट की थी। इस दौरान पिकअप का शीशा क्षतिग्रस्त कर दिया गया और टायर में चाकू मार दिया गया।

    आपसी पंचायत के बावजूद इस मामले का समाधान नहीं निकला। रविवार को करीब एक बजे राकेश सहनी अपने तीन साथियों के साथ गांव में आया। रत्नेश यादव ने जब राकेश और उसके साथियों को देखा, तो वह भागकर दीपक सहनी की दुकान में छिप गया।

    इसी बीच, गांव के लोगों ने लखनपुर के मुखिया राम नाथ सहनी को पंचायती के लिए बुलाने की बात की। तभी राकेश सहनी के साथ आए उसके सहयोगी लखनपुर से आठ-दस लड़कों के साथ रत्नेश को जबरन छुड़ाने के लिए आए, जिसमें एक युवक पिस्तौल लेकर भी था।

    ग्रामीणों ने जब उन्हें पकड़ने का प्रयास किया, तो सभी भागने लगे। इस दौरान राजो हनुमान मंदिर के पास कृष्णनंदन साह को पकड़ा गया, जिसके पास से एक पिस्तौल, एक गोली और एक मैगजीन बरामद हुई। बाद में उसे सिंहवाड़ा थाना की पुलिस को सौंप दिया गया।

    पकड़े गए बदमाश ने पुलिस को बताया कि पिस्तौल उसके गांव के योगेश कुमार की है, जिसने उसे देकर भाग गया। अन्य भागने वाले सहयोगियों में सुनील सहनी, परिक्षण सहनी, सुमन पासवान और अखिलेश पासवान शामिल हैं, जो सभी लखनपुर, थाना जजुआर, जिला मुजफ्फरपुर के निवासी हैं। थानाध्यक्ष बसंत कुमार ने बताया कि गिरफ्तार युवकों से पूछताछ कर आगे की कार्रवाई प्रारंभ कर दी गई है।