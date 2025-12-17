Bihar News : आय से अधिक मामले में निगरानी की दरभंगा में तीन स्थानों पर छापेमारी

जागरण संवाददाता, दरभंगा। आय से अधिक संपत्ति अर्जित करने के आरोपी योजना एवं विकास विभाग के सहायक अभियंता अंसारूल हक के खिलाफ निगरानी की टीम ने बुधवार की दोपहर दरभंगा के तीन ठिकानों पर छापेमारी शुरू की है।

लहेरियासराय स्थित प्रमंडलीय आयुक्त कार्यालय परिसर स्थित कार्यालय, भीगो एवं लालबाग स्थित आवास पर निगरानी की टीम कागजात को खंगालने में जुटी है। कार्यालय में टीम ने सहायक अभियंता मंजर अहमद से भी टीम पूछताछ की है। दरभंगा के तीन ठिकानों सहित मधुबनी के पैतृक घर पर भी छापेमारी चल रही है।