    Bihar News : आय से अधिक मामले में निगरानी की दरभंगा में तीन स्थानों पर छापेमारी

    By Mirtunjay BhardwajEdited By: Dharmendra Singh
    Updated: Wed, 17 Dec 2025 05:14 PM (IST)

    आय से अधिक संपत्ति मामले में योजना एवं विकास विभाग के सहायक अभियंता अंसारूल हक के दरभंगा स्थित तीन ठिकानों पर निगरानी टीम ने छापेमारी की। लहेरियासराय ...और पढ़ें

    Hero Image

    मंडलीय आयुक्त कार्यालय परिसर स्थित योजना एवं विकास विभाग कार्यालय के बाहर लगी निगरानी टीम की गाड़ी। जागरण

    जागरण संवाददाता, दरभंगा। आय से अधिक संपत्ति अर्जित करने के आरोपी योजना एवं विकास विभाग के सहायक अभियंता अंसारूल हक के खिलाफ निगरानी की टीम ने बुधवार की दोपहर दरभंगा के तीन ठिकानों पर छापेमारी शुरू की है।

    लहेरियासराय स्थित प्रमंडलीय आयुक्त कार्यालय परिसर स्थित कार्यालय, भीगो एवं लालबाग स्थित आवास पर निगरानी की टीम कागजात को खंगालने में जुटी है। कार्यालय में टीम ने सहायक अभियंता मंजर अहमद से भी टीम पूछताछ की है। दरभंगा के तीन ठिकानों सहित मधुबनी के पैतृक घर पर भी छापेमारी चल रही है।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    दरभंगा में छापेमारी का नेतृत्व कर रहे निगरानी अन्वेषण ब्यूरो, पटना के डीएसपी सत्येंद्र नाथ ने बताया कि अंसारूल हक के विरुद्ध निगरानी थाने में कांड संख्या 113/25 दर्ज है। इस क्रम में उनके कार्यालय एवं घर की तलाशी ली गई है। वहां से बरामद कागजात का अध्ययन किया जा रहा है। बताया कि हक 2009 में कनीय अभियंता के रूप में विभाग की सेवा में आए थे।