Darbhanga vidhan sabha chunav 2025 voting: दोपहर एक बजे तक 36.77 प्रतिशत लोगों ने किया मताधिकार का उपयोग

डिजिटल डेस्क, दरभंगा। Darbhanga Election 2025 voting / Bihar election 2025 phase 1 voting: बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के पहले चरण में दरभंगा शहर विधानसभा सीट पर वोट डाले जा रहे हैं। दोपहर एक बजे तक 36.77 प्रतिशत मतदान होने की सूचना है।

इस सीट से भाजपा के संजय सरावगी की प्रतिष्ठा दांव पर है। उन्हें वीआइपी के उमेश सहनी और जनसुराज के आरके मिश्रा से चुनौती मिल रही है। इस सीट पर सुबह से ही मतदान को लेकर लोगों में उत्साह देखने को मिल रहा है। सुरक्षा की सख्त व्यवस्था की गई है।