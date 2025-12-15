Darbhanga news : ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय के डीएसडब्ल्यू कार्यालय में छात्रों ने फिर की तालाबंदी
जागरण संवाददाता, दरभंगा । ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय के स्पाट राउंड के तहत नामांकन को लेकर विवाद गहराता जा रहा है। सोमवार को स्नातकोत्तर सत्र 2025-2027 के स्पाट राउंड के नामांकन में आवंटित सीटों को रद करने को लेकर छात्र जदयू के बैनर तले डीएसब्ल्यू कार्यालाय में ताला जड़ दिया गया।
नाराज छात्रों का कहना था कि विश्वविद्यालय प्रशासन विशेष रूप से डीएसब्ल्यू तानाशाह के रूप में काम कर रहे हैं। पहले वह आवेदन लेते हैं, फिर सीट आवंटित करते हैं, चयन पत्र भी दे देते हैं, फिर अचानक उसे रद भी कर देते हैं। उन्हें छात्रहित से कोई लेना देना नहीं है कि उनके इस कदम से पीड़ित छात्रों पर क्या बीत रही है।
छात्र जदयू अध्यक्ष आसिफ कमाल ने कहा कि विश्वविद्यालय प्रशासन की ओर से छात्र- छात्राओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ करना निंदनीय है। स्पाट राउंड के तहत नामांकन के लिए सेलेक्शन लेटर भी निकल गया था। ऐसे छात्रों के बीच घोर निराशा है। हम मांग करते हैं कि अविलंब नामांकन तिथि सुनिश्चित की जाए।
उन्होंने कहा कि कुलपति प्रो. संजय कुमार चौधरी ने वार्ता में आश्वासन दिया है कि जल्द ही नामांकन की प्रक्रिया शुरू होगी। सीएम कालेज अध्यक्ष कुमार सौरभ ने कहा कि छात्र-छात्रों की परेशानी को ध्यान में रखते हुए जिनका चयन पत्र निकल गया है उनका नामांकन सुनिश्चित किया जाए।
पूर्व विश्वविद्यालय अध्यक्ष मुज्जमिल रजा आजमी ने कहा की सुदूर क्षेत्र के जो छात्र हैं उनका नाम आने के पश्चात भी उनका नामांकन क्यों रोका गया। मौके पर आसिफ कमाल, मुजम्मिल रजा आजमी, कुमार सौरव, मो. जमशेद, सद्दाक हुसैन, शफी साजिद अली, फरदीन अहमद खान, दुर्गानंद कुशवाहा, इकबाल सहाब आदि शामिल थे।
इग्नू की ओर से रोजगार अभियान 20 को
दरभंगा । इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय में अध्यनरत शिक्षार्थियों तथा इसके पूर्व उत्तीर्ण शिक्षार्थियों के लिए बृहत रोजगार अभियान 20 दिसंबर को आयोजित किया जाएगा। इसमें विभिन्न बहुराष्ट्रीय कंपनियां अपने कार्यालय एवं फील्ड जाब के लिए फ्रेशर तथा अनुभवी दोनों ही श्रेणियों में आवेदन आमंत्रित कर रही हैं।
टाटा, एक्सिस बैंक, अपोलो हेल्थ इंश्योरेंस, रेजर पे आदि कंपनियों द्वारा आकर्षक वेतन, लक्ष्य प्रोत्साहन राशि, कैब की सुविधा तथा कैरियर विकास के लिए आकर्षक अवसर प्रदान कर रही हैं।
इस वृहत रोजगार अभियान में ग्राहक सेवा, बिक्री, तकनीकी सहायता से जुड़े क्षेत्रों में नियुक्ति का बेहतर अवसर है। इस रोजगार मेले में प्रतिभागिता करने के लिए शिक्षार्थियों को इग्नू के परिचय पत्र, अपने सभी अंक पत्र तथा प्रमाण पत्र, अद्यतन बायोडाटा, आधार कार्ड, पैन कार्ड और दो फोटो के साथ उपस्थित होना होगा। उक्त जानकारी इग्नू क्षेत्रीय केंद्र दरभंगा के क्षेत्रीय निदेशक डा. संतन कुमार राम ने प्रेस विज्ञप्ति जारी कर दी।
