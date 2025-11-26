Language
    दरभंगा में हाईटेक चीटिंग करते पकड़े गए दो अभ्यर्थी, परीक्षा की मर्यादा टूटी

    By Prince Kumar Edited By: Dharmendra Singh
    Updated: Wed, 26 Nov 2025 07:56 PM (IST)

    दरभंगा इंजीनियरिंग कालेज में विश्वविद्यालय परीक्षा-2025 के दौरान दो परीक्षार्थी माइक्रो-चीट के साथ पकड़े गए। डीएमसीएच और एसकेएमसीएच मुजफ्फरपुर के इन छात्रों को तत्काल निष्कासित कर दिया गया। कालेज प्रशासन ने घटना की रिपोर्ट आर्यभट्ट ज्ञान विश्वविद्यालय पटना को भेज दी है, ताकि उचित अनुशासनात्मक कार्रवाई की जा सके। 

    Hero Image

    इस खबर में प्रतीकात्मक तस्वीर लगाई गई है। 

    जागरण संवाददाता, दरभंगा। दरभंगा इंजीनियरिंग कालेज में आयोजित एमडी, एमएस, डीटीसीडी की विश्वविद्यालय परीक्षा-2025 के दौरान परीक्षा केंद्र में प्रतिबंधित साधन के उपयोग का गंभीर मामला सामने आया। दो परीक्षार्थियों को माइक्रो-चीट का प्रयोग करते हुए पकड़ा गया।

    पकड़े गए छात्रों में एक छात्रा डीएमसीएच तथा दूसरा एसकेएमसीएच मुजफ्फरपुर से है। कालेज प्रशासन एवं परीक्षा पर्यवेक्षकों ने तत्काल कार्रवाई करते हुए दोनों विद्यार्थियों को परीक्षा से तुरंत निलंबित कर दिया। घटना से संबंधित प्रमाण, जब्त सामग्री तथा समस्त प्रक्रियात्मक विवरण संकलित करते हुए रिपोर्ट तैयार कर आर्यभट्ट ज्ञान विश्वविद्यालय पटना को भेज दी गई है, ताकि विश्वविद्यालय नियमावली के अंतर्गत कठोर अनुशासनात्मक कार्रवाई की जा सके।

    दरभंगा इंजीनियरिंग कालेज के  प्राचार्य ने कहा कि हमारा संस्थान निष्पक्ष, पारदर्शी और अनुशासित परीक्षा प्रणाली के लिए प्रतिबद्ध है। किसी भी प्रकार की नकल, कदाचार या अनुचित गतिविधि को किसी भी स्तर पर स्वीकार नहीं किया जाएगा। यह न केवल परीक्षा की गरिमा को ठेस पहुंचाता है, बल्कि छात्रों के भविष्य के लिए भी हानिकारक है।

    ऐसे मामलों पर कालेज प्रशासन सख्त रुख अपनाता रहा है और आगे भी अपनाता रहेगा। इसके साथ ही परीक्षा नियंत्रक प्रो. चंदन कुमार और विनायक झा ने भी सभी परीक्षार्थियों को सख्त संदेश देते हुए कहा कि परीक्षा अनुशासन और पारदर्शिता हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता है, इसलिए किसी भी प्रकार की नकल या अनियमितता को कदापि बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।

    एक दिसंबर को आयोजित होगा जाब कैंप

    दरभंगा । श्रम संसाधन विभाग के तत्वावधान में अवर प्रादेशिक नियोजनालय दरभंगा के माध्यम से एक दिसम्बर यानी सोमवार को संयुक्त श्रम भवन के कार्यालय परिसर में टीवीएस ट्रेनिंग एंड सर्विसेज लिमिटेड की ओर से रायल एनफील्ड, टाटा इलेक्ट्रानिक्स, इंडो एमआईएम लिमिटेड, गेस्टाम्प आटोमोटिव, जीकेएन ड्राइवलाइन इंडिया लिमिटेड, मद्रास इंजीनियरिंग इंडस्ट्रीज लिमिटेड, बोग्रवार्नर मोर्स सिस्टम्स और टीवीएस इंडियोन लिमिटेड कम्पनियों में जाब के लिए कैम्प का आयोजन किया जाएगा।

    इसमें प्रशिक्षु आपरेटर, फैक्ट्री वर्कर, असेंबली तकनीशियन के लिए कुल 200 पदों पर नियुक्ति के लिए साक्षात्कार का आयोजन किया जाएगा। इसमें 10 वीं, 12 वीं, आईटीआई, डिप्लोमा, डिग्री और बीटेक उत्तीर्ण महिला और पुरुष अभ्यर्थी की बहाली की जाएगी। जिसके लिए अभ्यर्थी की उम्र सीमा 18 से 30 वर्ष निर्धारित है।

    कंप द्वारा अभ्यर्थी को 12,500 से 20,500 रुपये वेतन के अलावे मुफ्त आवास, भोजन तथा साप्ताहिक अवकाश पीएफ, ईएसआई, इनसेन्टिव, प्रतिमाह दिया जाएगा। नियोजक द्वारा चयनित अभ्यर्थी को चेन्नई और बेंगलुरु में रोजगार उपलब्ध कराया जाएगा।