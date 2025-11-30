दरभंगा में दर्दनाक हादसा, युवक को रौंदते हुए चाय दुकान में घुसा ट्रक, एक की मौत, दो घायल

संवाद सहयोगी, बिरौल (दरभंगा) । थाना क्षेत्र के विशनपुर-बेनीपुर महिनाम सड़क पर शनिवार की रात में अनियंत्रित खाली ट्रक एक युवक को रौंदते हुए सड़क किनारे खड़ी एक बाइक को ठोक कर चाय दुकान में घुस गई। इसमें युवक की मौत हो गई।

जबकि चाय दुकानदार दंपती गंभीर रूप से घायल हो गए। उनका इलाज निजी अस्पताल में चल रहा है। हादसे के बाद चालक ट्रक छोड़कर फरार हो गया। पुलिस ने ट्रक को कब्जे में लेकर चालक की खोजबीन शुरू कर दी है।

जानकारी के अनुसार, नेउरी गांव के योगेंद्र सहनी का पुत्र मिथुन सहनी (26) रात में भोजन कर अपने घर से बाहर सड़क पर टहल रहा था। इस बीच बिरौल से महिनाम-बेनीपुर जा रही खाली अनियंत्रित ट्रक ने उसे रौंद दिया।

ट्रक सड़क किनारे खड़ी बाइक को रौंदते हुए चाय दुकान में घुस गया। चाय दुकानदार बिंदे सहनी एवं उनकी पत्नी आरती देवी गंभीर रूप से घायल हो गए। तीनों को उपचार के लिए दरभंगा ले जाया जा रहा था। बेनीपुर के पास पहुंचते ही मिथुन ने दम तोड़ दिया।

पुलिस ने पोस्टमार्टम के बाद शव को स्वजन के हवाले कर दिया है। शव के नेउरी पहुंचते ही स्वजन के बीच कोहराम मच गया। मिथुन अविवाहित था और बिष्णुपुर स्थित बालू डिपो में काम करता था। इसके अलावा स्वजन को मखाना फोड़ने में सहयोग करता था।

वह दो भाइयों में छोटा था और अपने परिवार का मुख्य सहारा माना जाता था। उसकी मौत के बाद मां शांति देवी का रो-रो कर खराब हाल है। बिरौल अनुमंडल रोगी कल्याण समिति सदस्य इंद्र मोहन साफी ने इस हादसे पर गहरा दुःख व्यक्त किया और प्रशासन से पीड़ित परिवार को उचित मुआवजा की मांग की है।