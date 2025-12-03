Language
    Darbhanga News : रक्षक ही बना भक्षक, मोरो थाने के एसआइ पर छेड़खानी का केस, एसएसपी ने लिया बड़ा फैसला

    By Mrityunjay Bhardwaj Edited By: Dharmendra Singh
    Updated: Wed, 03 Dec 2025 05:40 PM (IST)

    दरभंगा के मोरो थाने में एसआइ रोशन कुमार पर महिला गृहरक्षक ने छेड़खानी का आरोप लगाया है। थानाध्यक्ष की अनुपस्थिति में प्रभारी थानाध्यक्ष रहे रोशन कुमार ...और पढ़ें

    इस खबर में प्रतीकात्मक तस्वीर लगाई गई है। 

    संवाद सहयोगी, हनुमाननगर (दरभंगा)। मोरो थाने में पदस्थापित एसआइ रोशन कुमार के विरुद्ध छेड़खानी की शिकायत की गई है। इसी थाने में तैनात एक महिला गृहरक्षक के आवेदन और वरीय पदाधिकारी के निर्देश पर नामजद प्राथमिकी दर्ज की गई है। पीड़िता के अनुसार, मोरो थानाध्यक्ष दिव्य ज्योति अवकाश पर थीं।

    इस अवधि में एसआइ रोशन कुमार प्रभारी थानाध्यक्ष के दायित्व में था। पहली दिसंबर की रात आठ बजे वह थाना परिसर स्थित बैरक में पहुंचकर महिला गृहरक्षक के कमरे में घुस गया और उसके साथ छेड़खानी करने लगा। पीड़िता के विरोध, शोर करने और अन्य पुलिसकर्मियों को आता देख निकल गया। इसकी शिकायत वरीय पुलिस अधिकारियों से की गई।

    मंगलवार को सदर अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी राजीव कुमार ने मोरो थाना पहुंचकर जानकारी ली और वरीय पुलिस अधीक्षक (एसएसपी) जगुनाथ रेड्डी जला रेड्डी को अवगत कराया। इस बीच थानाध्यक्ष दिव्य ज्योति भी अवकाश समाप्त कर थाने पर आ गईं।

    एसएसपी के आदेश पर एसआइ के विरुद्ध कार्यस्थल पर कार्यरत महिला गृहरक्षक से छेड़खानी समेत अन्य धाराओं में प्राथमिकी दर्ज की गई। बुधवार को थानाध्यक्ष ने पीड़िता को न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत कर चिकित्सकीय जांच कराने और न्यायिक दंडाधिकारी के समक्ष धारा 183 के तहत बयान कलमबद्ध कराने का निवेदन किया है। इधर, एसएसपी जगुनाथ रेड्डी जला रेड्डी ने आरोपित एसआइ को निलंबित कर दिया है। थानाध्यक्ष ने बताया कि वरीय पदाधिकारी के निर्देशानुसार कार्रवाई की जा रही है।