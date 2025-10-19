Language
    दरभंगा में बकाया पैसा मांगने पर दुकानदार पर पेट्रोल छिड़ककर लगा दी आग, हालत नाजुक

    By Arun Kumar Rai Edited By: Piyush Pandey
    Updated: Sun, 19 Oct 2025 12:18 AM (IST)

    दरभंगा में एक दुकानदार द्वारा बकाया पैसे मांगने पर एक व्यक्ति ने उस पर पेट्रोल छिड़ककर आग लगा दी। दुकानदार गंभीर रूप से झुलस गया है और अस्पताल में भर्ती है। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है और मामले की जांच कर रही है। इस घटना से स्थानीय लोगों में आक्रोश है।

    दुकान में लगी आग बुझाते लोग। (जागरण)

    संवाद सहयोगी, कुशेश्वरस्थान। थाना क्षेत्र के बलहा चौक पर बकाया राशि की मांग करना एक दुकानदार को भारी पड़ गया। शुक्रवार की देर शाम कुछ युवकों ने किराना व आटा चक्की की दुकान में घुसकर दुकानदार पर पेट्रोल छिड़क आग लगा दी।

    इस घटना में दुकानदार महेश महतो बुरी तरह झुलस गए। वहीं, दुकान में रखे करीब दो लाख रुपये की संपत्ति जलकर राख हो गई। घायल को इलाज के लिए स्थानीय पीएचसी सतीघाट में भर्ती कराया गया, जहां उसकी गंभीर स्थिति को देखते हुए चिकित्सकों ने उसे डीएमसीएच रेफर कर दिया।

    घटना के बाद बलहा चौक पर अफरातफरी मच गई। आस-पास के लोगों ने किसी तरह आग पर काबू पाया और घायल को अस्पताल पहुंचाया।

    इस संबंध में दुकानदार सह गृहस्वामी अरविंद पूर्वे ने थाना में लिखित शिकायत दर्ज कराई है। आवेदन में उन्होंने उल्लेख किया कि वह अपने संबंधी के साथ दुकान पर बैठे थे।

    इसी दौरान गांव के ही प्रकाश कमती और विकास कमती सहित चार युवक वहां पहुंचे और गाली-गलौज करने लगे। वे कहने लगे कि हजार-दो हजार रुपये के लिए घर पर तगादा करता है। इसके बाद विकास कमती ने बगल की दुकान से पेट्रोल लाकर दुकानदार पर छिड़क दिया और प्रकाश कमती ने माचिस जलाकर फेंक दी।

    घटना के बाद सभी आरोपी मौके से फरार हो गए। थानाध्यक्ष अंकित चौधरी ने बताया कि सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची थी, लेकिन तब तक पीड़ित परिवार द्वारा घायल को इलाज के लिए ले जाया जा चुका था।

    पीड़ित के आवेदन पर प्राथमिकी दर्ज कर ली गई है, जिसमें दो लोगों को नामजद किया गया है। पुलिस आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी कर रही है।