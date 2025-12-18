Language
    Darbhanga News : 30 हजार छात्रवृत्ति आवेदन...सत्यापन में स्कूल-कालेज क्यों बहा रहे पसीना?

    By Mrityunjay Bhardwaj Edited By: Dharmendra Singh
    Updated: Thu, 18 Dec 2025 07:06 PM (IST)

    Bihar Education News : दरभंगा जिले में चालू शैक्षणिक सत्र में 30 हजार निर्धन और मध्यम वर्ग के छात्र-छात्राओं की पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति खतरे में है। ...और पढ़ें

    यह तस्वीर जागरण आर्काइव से ली गई है।

    संवाद सहयोगी, दरभंगा। चालू शैक्षणिक सत्र में जिले के 30 हजार निर्धन और मध्यम वर्ग के छात्र छात्राओं की पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति पर संकट गहराने लगा है। इस माह के अंत तक अगर उनकी पूर्व की शैक्षणिक संस्थाओं ने उनके आवेदन का सत्यापन नहीं किया तो उन्हें मिलने वाली राशि लैप्स भी कर सकती है।

    सत्यापन के लिए ऐसे आवेदन सरकारी स्कूल ,कालेज के अलावा निजी नर्सिंग संस्थान और आइटीआइ में महीनों से लंबित है। डीईओ ने इन संस्थाओं के प्रधान को फिर स्मारित किया है कि वह अपने पूर्ववर्ती छात्रों के उज्जवल भविष्य के लिए आवेदनों का अविलंब सत्यापन करें ,जिससे उनकी छात्रवृत्ति की राशि निर्गत कराने में सुविधा हो।

    चालू शैक्षणिक सत्र में मेडिकल कालेज सहित अन्य सरकारी और निजी संस्थाओं में नामांकित 61,087 छात्र छात्राओं ने आवेदन किया था। इनमें से 580 आवेदन तकनीकी कारणों से रद कर दिए गए थे। संस्थान स्तर पर 26,652 आवेदनों का सत्यापन कर दिया गया। अब इनका भौतिक सत्यापन समिति निरीक्षण कर रही है।

    मगर 30,297 आवेदन आज भी सत्यापन के लिए संस्थाओं के पास लंबित है। डीएमसीएच के 196 आवेदन थे। पांच आज भी सत्यापन की बाट जोह रहे हैं। दरभंगा नर्सिंग कालेज से 105 आवेदन थे। आठ का आवेदन आज तक सत्यापित नहीं हुआ। अपोलो नर्सिंग स्कूल में सत्यापन के लिए 67 आवेदन भेजे गए थे। एक आवेदन आज भी नहीं आया है।

    ख्वाजा गरीब नवाज कालेज आफ नर्सिंग में आठ आवेदन लंबित हैं।आरबी मेमोरियल नर्सिंग स्कूल में 125 में नौ आवेदन लंबित हैं। सरकारी महिला आइटीआइ के 13 आवेदनों में मात्र दो का सत्यापन हो सका है। मिथिला माइनारिटी डेंटल कालेज में एक आवेदन का सत्यापन नहीं किया गया है।

    गौरी ब्रह्मानंद टीचर्स ट्रेनिंग कालेज के 190 आवेदनों में 157 का आवेदन सत्यापित किया जा सका है। मिल्लत कालेज में सत्यापन के लिए छात्रवृत्ति के 629 आवेदन लंबित हैं। अलीनगर के मदरसा फुरकानिया, बघेलाघाट में दो आवेदन लंबित हैं।

    अलीनगर उच्च माध्यमिक विद्यालय में 35 आवेदन सत्यापन की बाट जोह रहे हैं। जाकिर हुसैन टीचर्स ट्रेनिंग कालेज में 253 में 206 आवेदन को ही सत्यापित किया गया है।

    बापू स्मारक उच्च विद्यालय में भी 95 में 85 आवेदन सत्यापित हुए हैं। 10 आवेदन आज भी लंबित है। डीईओ ने संबंधित नोउल पदाधिकारियों को निर्देश दिया है कि संस्थाओं के साथ समन्वय स्थापित कर आवेदनों के सत्यापन में तेजी लाएं।