Darbhanga News : अधूरे डिवाइडर्स पर संकेतक क्यों नहीं, सड़क सुरक्षा की जिम्मेदारी किसकी?
दरभंगा में अधूरे डिवाइडरों पर संकेतकों की कमी के कारण दुर्घटनाओं का खतरा बढ़ गया है। कई स्थानों पर डिवाइडर अधूरे हैं और उन पर कोई संकेतक नहीं है, जिसस ...और पढ़ें
राहुल कुमार गुप्ता, संवाददाता, दरभंगा । कोहरा बढ़ने से सड़क दुर्घटनाओं में वृद्धि हुई है। खासकर शहर के मुख्य चोक चौराहा, जहां डिवाइडर है वहां तो लोगों की जान तक चली जाती है। समाहरणालय रोड, लहेरियासराय बस स्टैंड रोड, टावर रोड, अल्लपट्टी चौक रोड, दोनार चौक रोड, चट्टी चौक रोड आदि जगहों पर बने डिवाइडर जानलेवा बन गए हैं। इसके आगे पीछे लगे रबड़ के खंभे टूट गए हैं।
शाम के बाद अंधेरा होने के साथ ही वाहन चालकों को यह दिखता नहीं है, जिससे आए दिन दुर्घटनाएं हो रही है। अधूरे डिवाइडर्स को पूरा करने और इसके मुहानों पर संकेतक लगाना दुर्घटना रोकने का एकमात्र उपाय है। लेकिन, अधिकारी आंख मूंदे बैठे हैं।
जिससे शाम होते ही डिवाइडर सबसे ज्यादा खतरनाक बन जाता है। डिवाइडर के मुहानों की मरम्मत, संकेतक लगाने की मांग स्थानीय लोग कर रहे हैं। चट्टी चौक राेड के डिवाइडर शहरवासियों के लिए मुसीबत बन गया है। अमूमन प्रत्येक दिन कोई न कोई बाइक या गाड़ी डिवाइडर पर चढ़ कर पलट जाता है।
गुरुवार की दोपहर लहेरियासराय टावर चोक रोड में एक बाइक सवार डिवाइडर पर चढ़ गया। जिससे गिरकर वह चोटिल हो गया। जबकि पिछले दिनों लोहिया चौक रोड से लहेरियासराय बस स्टैड जाने वाली रोड में एक टेंपो सहित कई बाइक सवार गिरकर जख्मी हो गए थे।
वाहन चालकों की मानें तो घटना का मूल कारण डिवाइडर है। इसमें ना तो कोई संकेतक लगाया गया है और ना ही इस पर नया रंग च़ढाया गया है। सामने डिवाइडर है, यह पता ही नहीं चलता है । व्यवसायी राजकुमार साह का कहना है कि यहां नियमों को ताक पर रखकर डिवाइडर का निर्माण कराया गया है।
इस दौरान न तो सड़क का चौड़ीकरण किया गया, न ही डिवाइडर को मानकों के अनुरूप बनाया गया। कई जगह इन्हें अधूरा छोड़ दिया गया। बीच-बीच में डिवाइडर्स को आधा अधूरा छोड़ दिया गया है। संकेतक भी कहीं नहीं लगा है।
सड़कों व चौक चौराहों पर बने डिवाइडर सहित मुख्य मोड़ पर स्टिकर, रंग रोगन, इंडिकेटर, संकेतक, रेडियम स्टिकर लगाने के लिए यातायात डीएसपी के माध्यम से नगर निगम को पत्र भेजा जा रहा है ।
जगुनाथ रेड्डी जलारेड्डी - एसएसपी, दरभंगा
- शहर के दोनों मुख्य सड़क में ऐसा कोई मामला नहीं आया है । यदि डिवाइडर क्षतिग्रस्त पाया जाएगा तो उसे जल्द ठीक करा दिया जाएगा । सभी जगहों पर संकेतक लगाया जाएगा।
सुनील कुमार - कार्यपालक अभियंता, पथ निर्माण विभाग दरभंगा
