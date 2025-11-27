दरभंगा में पुलिस ने पिटाई की करतूत छिपाने के लिए वीडियो किया डिलीट

जागरण संवाददाता, दरभंगा। बिहार में पुलिस और पब्लिक के संबंध को फ्रेंडली बनाने के लिए सरकार और मुख्यालय काफी गंभीर है। इस दिशा में लगातार कसरत भी जारी है। बावजूद, कुछ पुलिस पदाधिकारी हसरत को पूरा करने की जगह दाग लगाने से बाज नहीं आ रहे हैं।

बेंता थाना क्षेत्र के बेंता में सोमवार को अतिक्रमण के खिलाफ चलाए गए अभियान में जो घटनाएं घटी है, उसकी हर ओर निदा हो रही है। स्थानीय दुकानदार मो. शहाबुद्दीन अपने को गरीब का हवाले देते हुए उजाड़ने का विरोध किया, यह महंगा पड़ गया। एक पुलिस पदाधिकारी ने उसकी पिटाई कर दी। हद तो यह जब अतिक्रमणकारी दुकानदार के रोने-चिल्लाने की आवास पर एक पत्रकार ने वीडियो बनाने की कोशिश की तो उसे भी लपक लिया गया।' कुछ समझने से पहले ही मोबाइल छीन लिया गया। इसके बाद दुर्व्यवहार पर आतुर हो गए ।

विरोध करने पर ना सिर्फ भद्दी-भद्दी गालियां दी, बल्कि मोबाइल से उन तमाम वीडियो को डिलीट कर दिया जो पत्रकार के लिए काफी अहम था। आरोपित पुलिस पदाधिकारी की तानाशाह रवैया को देख आस-पास के लोग ही नहीं बल्कि, अभियान में शामिल अन्य पुलिस कर्मी भी अवाक थे। सभी दबे जुबान घटना की निंदा कर रहे थे। एक ने तो यहां तक कहा कि जो पुलिस के साथ कदम में कदम मिलाकर काम करता है, उसके साथ इस तरह का व्यवहार कहीं से उचित नहीं है।

उधर, यह खबर पूरे शहर में आग की तरह फैल गई। लोग सवाल करने लगे, पुलिस को इस तरह का व्यवहार करने का अधिकार किसने दिया। कानून तो सबके लिए बराबर है। वीडियो डिलीट करने वाले दोषी पर कार्रवाई होनी चाहिए। पत्रकार मित्र ने भी इस घटना की निंदा की है। दोषी पर कार्रवाई के लिए बैठक की है। बहरहाल, पूरे मामले की जानकारी एसएसपी को मिल गई है। उन्होंने इस मामले को गंभीरता से लिया है। पीड़ित के आवेदन मिलन के साथ ही आगे की कार्रवाई शुरू कर देने की बात कही है।