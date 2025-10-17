पीएम मोदी के लिए अपशब्द कहना समस्तीपुर के युवक को पड़ा महंगा, दरभंगा पुलिस ने किया गिरफ्तार

संवाद सहयोगी, बहेड़ी (दरभंगा)। Bihar News:पीएम नरेन्द्र मोदी के लिए समस्तीपुर के रोसड़ा निवासी एक युवक ने अपशब्द कहे थे। उसके बाद उसे इंटरनेट पर वायरल कर दिया था। ऐसा करना उसे महंगा पड़ा और अब दरभंगा की पुलिस ने उसे उसके घर से गिरफ्तार कर लिया है।

इस बाबत बहेड़ी थाना कांड संख्या 385/25 दर्ज है। अभियुक्त समस्तीपुर जिला के रोसड़ा थाना क्षेत्र करियर गांव के सीताराम यादव के पुत्र अरविंद कुमार को पुलिस ने उसके घर से गिरफ्तार किया है। अरविंद ने प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी को मठाराही चौक पर अपशब्द कह कर इंटरनेट मीडिया पर प्रसारित किया था।

पुलिस ने पांच अभियुक्तों को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। इसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए अपशब्द कहने और इंटरनेट मीडिया पर प्रसारित करने का आरोपित भी है।

जिसको लेकर बेलही गांव के बैद्यनाथ प्रसाद बैजू ने उसके विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज कराई थी। थाना क्षेत्र के वारंटी हाबीडीह गांव के स्व.दुखी चौपाल के पुत्र श्याम चौपाल,राम चंद्र चौपाल,छोटे चौपाल को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत भेज दिया गया।

वहीं दूसरी ओर थाना कांड संख्या 421/25के अभियुक्त वलिगांव गांव के अब्दुल मन्नान के पुत्र मो. फिरोज को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत भेज दिया। इसपर मारपीट करने की प्राथमिकी दर्ज थी।

गौरतलब है कि PM मोदी और उनकी मां के लिए अपशब्द कहने की एक और घटना दरभंगा में हुई थी। आरोप कांग्रेस नेता मोहम्मद रिजवी पर लगा था। उसे दरभंगा पुलिस ने गिरफ्तार किया है।

यह घटना 27 अगस्त 2025 को महागठबंधन की वोट अधिकार यात्रा के दौरान हुई थी। जब रिजवी ने मंच से प्रधानमंत्री मोदी और उनकी माता के खिलाफ अभद्र भाषा का इस्तेमाल किया था।

मामले की मुख्य बातें: